Svezia al voto: membro Abba suona 'Mamma mia' per Magdalena

AGI - Il compositore del celeberrimo gruppo svedese ABBA, Benny Andersson, ha reinterpretato il loro successo "Mamma Mia" per sostenere la candidata della coalizione di sinistra alle elezioni legislative, Magdalena Andersson.
"Mi sono detto: perché non venire a suonare per Magdalena?", ha dichiarato Andersson, seduto al pianoforte allestito nella sede del Partito Socialdemocratico, poche ore dopo l'apertura dei seggi.
"Mamma Mia" diventa un omaggio elettorale
Il musicista settantenne ha quindi iniziato a intonare la melodia del celebre brano pop "Mamma Mia", accolto dagli applausi dei sostenitori della candidata nel centro di Stoccolma. "Mag-da-le-na!", ha cominciato a cantare la folla, sotto lo sguardo divertito della leader socialdemocratica, protagonista di una delle campagne elettorali più combattute degli ultimi anni in Svezia.
Una sfida decisiva per il futuro della Svezia
La Svezia è chiamata alle urne per elezioni legislative considerate cruciali e dall'esito incerto. In gioco c'è il ritorno della sinistra al governo, guidata da Magdalena Andersson, oppure la conferma dell'esecutivo conservatore guidato da Ulf Kristersson.
Secondo gli osservatori, un eventuale successo della destra potrebbe portare, per la prima volta, alla presenza di ministri dell'estrema destra all'interno del governo nazionale.
Sondaggi e ultimi giorni di campagna
A lungo indicata come favorita dai sondaggi, la coalizione di sinistra ha perso terreno nei confronti della destra negli ultimi giorni della campagna elettorale. Il voto si preannuncia quindi particolarmente equilibrato, con i principali schieramenti separati da margini ridotti e con un risultato che potrebbe essere deciso da poche migliaia di voti.