Svezia alle urne, la rimonta del centro-destra spaventa i Socialdemocatici

AGI - È testa a testa tra centro-sinistra e centro-destra in Svezia per le elezioni legislative che si svolgeranno oggi. L'opposizione di centro-sinistra è leggermente favorita, anche se il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi. Alla fine di agosto, il centro-sinistra aveva circa dieci punti di vantaggio, ma il divario si è ridotto in concomitanza con la flessione del Partito socialdemocratico, la forza più votata in Svezia nel corso dell'ultimo secolo.
I sondaggi indicano una differenza tra 0,3 e 5,6 punti, sempre a favore dell'opposizione di centro-sinistra, e tutti collocano al di sopra della soglia minima del 4% il Partito liberale, una delle tre forze della coalizione di governo del primo ministro conservatore, Ulf Kristersson. Il blocco di destra comprende i Democratici svedesi (SD), un partito di estrema destra che fornisce sostegno esterno al governo.
Il sondaggio Ipsos
Ancor più netto il dato dell'ultimo sondaggio di Ipsos per Dagens Nyheter (Dn), pubblicato venerdì: il vantaggio dei quattro partiti dell'opposizione sarebbe scomparso, ridotto allo 0,3%: Socialdemocratici, Partito di Centro, Verdi e Sinistra raccoglierebbero il 49,3%, contro il 49% dei partiti della coalizione di centrodestra (Moderati, Democratici Svedesi, Liberali e Cristiano-democratici). Tradotto in seggi parlamentari, il risultato significherebbe un solo seggio a favore della leader socialdemocratica Magdalena Andersson (175 a 174). "Al momento è una questione aperta se ci sarà un cambio di governo. Ci troviamo in una situazione in cui sarà molto equilibrato", afferma a Dn Nicklas Kallebring, sondaggista di Ipsos.
I partiti in corsa
Nello specifico, secondo il sondaggio si sarebbe interrotta la tendenza negativa per i Socialdemocratici, accreditati del 27,4%, che però resterebbe il dato peggiore per il partito dalle prime elezioni a suffragio universale, nel 1911. Allo stesso tempo, si registra il recupero dei Liberali, che solo lo scorso giugno erano all'1,3%: ora la fazione fa registrare il 5%, quindi al di sopra della soglia di sbarramento al 4%. Dietro ai Socialdemocratici, la destra radicale dei Democratici Svedesi avrebbe il 18,8%, in calo di quasi due punti rispetto al 20,5% del 2022. Terzo posto per i Moderati del premier in carica Ulf Kristersson, al 18,3%.
Il voto di Greta Thunberg
L'attivista svedese per il clima, Greta Thunberg, ha votato alle elezioni in Svezia. Lo fa sapere la stessa Thunberg sui suoi social media, invitando inoltre i cittadini al voto: "Dobbiamo assolutamente votare per mandare a casa il governo di Tido", scrive l'attivista, in riferimento all'accordo che ha unito i quattro partiti che supportano l'attuale governo di centrodestra guidato da Ulf Kristersson. In Svezia, infatti, i seggi per il voto anticipato sono aperti già dal 26 agosto, e gli elettori possono votare in qualunque seggio del Paese. Gli elettori hanno inoltre tempo fino a oggi per cambiare idea e votare nuovamente: in tal caso, la scheda precedente viene annullata e fa fede solo il voto più recente.