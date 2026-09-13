Houthi colpiscono base saudita. Iran, Noi non in guerra con Riad

AGI - I ribelli sciiti Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco con droni e missili a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, Paese che sostiene le forze governative yemenite. Questo attacco ha preso di mira "depositi di armi e centri di comando e controllo da cui viene diretta l'aggressione contro la nostra nazione e il nostro popolo, presso la base militare di Sharurah", vicino al confine con lo Yemen, ha dichiarato su X il portavoce militare Houthi Yahya Saree.
Da luglio oltre 100mila sfollati per l'avanzata degli Houthi
L'avanzata degli Houthi costringe migliaia di yemeniti a lasciare le proprie case. L'Associated Press ha riferito che l'avanzata degli Houthi, sostenuti dall'Iran, lungo la costa yemenita del Mar Rosso ha costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie case, mentre le Nazioni Unite hanno messo in guardia dal rischio di un devastante ritorno alla guerra e di una catastrofe umanitaria nel Paese. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, almeno 76.000 persone sono state sfollate da luglio a causa dell'intensificarsi dei combattimenti, una stima che è aumentata di 30.000 unità in pochi giorni.
Iran: "Colpita una nostra nave a Hengam, un morto e 3 feriti"
È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Hengam. Lo fa sapere Amir Teymouri, governatore di Qeshm, sottolinenado che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino, nella zona dell'isola di Hengam e lungo la lunga costa digradante dell'isola di Qeshm. Secondo l'Agenzia per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito (UKMTO), una nave è stata colpita mentre attraversava lo Stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia britannica, le condizioni dell'equipaggio, la valutazione dei danni alla nave e l'impatto ambientale nell'area sono attualmente sconosciuti.
Pezeshkian: "Non siamo in guerra con l'Arabia Saudita"
L'Iran tenta di rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto tra le milizie Houthi e l'Arabia Saudita. Teheran "non è in guerra con l'Arabia Saudita", ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno "le loro questioni", ha spiegato.