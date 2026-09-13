Seconda donazione da 36 mln in due giorni. Farage: 'Ora vinciamo'
Seconda donazione da 42 milioni in due giorni. Farage gongola: "Ora vinciamo"
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Seconda donazione da 42 milioni in due giorni. Farage gongola: "Ora vinciamo"

L'investitore in criptovalute Christopher Harborne non ha voluto essere da meno del suo collega miliardario Ben Delo
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Oli SCARFF / AFP - Nigel Farage
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AGI - Non mancano certo i donatori generosi con Reform Uk. Il partito di Nigel Farage ha ricevuto sabato il secondo assegno da 36 milioni di sterline (42 milioni di euro) in due giorni. L'investitore in criptovalute Christopher Harborne non ha voluto essere da meno del suo collega miliardario Ben Delo e ha fatto un versamento dello stesso importo. Lo riferiscono i media britannici.

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Farage punta menti brillanti

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Harborne, che vive in Thailandia, ha scritto sul Telegraph che il suo "spirito competitivo" lo ha ispirato a eguagliare la donazione di Ben Delo, la più grande a un partito politico del Regno Unito. E ha assicurato di "non aspettarsi niente in cambio personalmente". Gongola Reform: i 72 milioni di sterline saranno utilizzati per assumere 400 tra "le menti più brillanti" e "preparare il programma di governo più completo di tutti i tempi", ha fatto sapere.

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E gongola naturalmente Farage. La "generosità" di Harborne e Delo significa che il partito "ora è stato in grado di combattere e vincere le prossime elezioni politiche su un terreno di parità", ha detto. I cospicui versamenti hanno sollevato non poche reazioni critiche dagli altri schieramenti, anche sulla legittimità. Ma per il portavoce economico di Reform Uk, le donazioni sono "del tutto in linea con la legge".

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