Yemen: gli Houthi accusano '129 raid sauditi in 48 ore'

AGI - Il portavoce degli Houthi, il generale di brigata Yahya Saree, ha dichiarato che gli aerei da guerra sauditi hanno lanciato 129 raid aerei nelle ultime 48 ore, "prendendo di mira i governatorati di Taiz, Marib, Hodeidah, Al-Jawf, Saada, Amran e Hajjah".
Ha aggiunto che per condurre gli attacchi sono stati utilizzati aerei F-15 e Typhoon, decollati da basi situate a Khamis Mushait e Taif, in Arabia Saudita. "Questi attacchi contro il nostro popolo non resteranno impuniti, a Dio piacendo", ha affermato.
La strategia della coalizione e il blocco navale
L'Arabia Saudita e il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale hanno dichiarato che utilizzeranno aerei per colpire gli Houthi a Mocha e nello stretto di Bab el-Mandeb.
Questa è la strategia attuale: colpire gli Houthi con raid aerei, prendendo di mira loro e qualsiasi rafforzamento militare. Gli Houthi hanno dichiarato che le uniche navi a cui sarà impedito l'accesso a Bab el-Mandeb sono quelle saudite. Le navi di qualsiasi altro Paese sono libere di transitare, secondo una dichiarazione rilasciata dal gruppo.
Il controllo di Bab el-Mandeb e l'impatto sul petrolio
Gli scontri in corso seguono un'offensiva Houthi durata una settimana, culminata con la conquista da parte del gruppo del tratto restante della costa yemenita sul Mar Rosso e di diverse isole strategiche, consolidando così il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, all'ingresso meridionale del mare. Questo passaggio marittimo è diventato un'arteria fondamentale per le esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita, dopo che l'Iran ha sostanzialmente interrotto le spedizioni attraverso il Golfo bloccando lo stretto di Hormuz all'inizio del conflitto in Medio Oriente. Di recente, gli Houthi hanno annunciato un proprio blocco navale contro i porti sauditi sul Mar Rosso.
In seguito alla notizia diffusa dall'agenzia Axios sulla richiesta di aiuto saudita, Trump ha confermato di aver parlato con il leader di fatto dell'Arabia Saudita, aggiungendo però che anche gli Houthi "ci hanno chiamato e non vogliono combattere contro di noi". Non ha specificato se gli Stati Uniti intraprenderanno azioni concrete, ma ha dichiarato ai giornalisti che nella regione "tutto andrà a gonfie vele".