Incendio in una casa di riposo in Cile, morti 16 anziani

AGI - Un incendio divampato in una casa di riposo in Cile ha causato la morte di 16 persone, hanno reso noto le autorità sabato.
Il rogo è scoppiato venerdì notte nella struttura, situata nella regione dell'Araucanía – a 640 chilometri a sud della capitale Santiago – ed è stato domato nelle prime ore di sabato. Le immagini diffuse sui social media mostravano enormi fiamme levarsi dall'edificio nel buio della notte.
Il bilancio e il cordoglio delle autorità
"Esprimiamo il nostro cordoglio e il nostro sgomento per la morte di 16 anziani in questa tragedia", hanno dichiarato in un comunicato le autorità del comune di Pitrufquén. Nella casa di riposo si trovavano complessivamente 26 anziani residenti; dieci di loro sono sopravvissuti e sono stati trasportati all'ospedale locale, si legge nella nota.
Le indagini sulle cause del rogo
Le cause dell'incendio non sono ancora chiare. "Stiamo svolgendo le procedure investigative, tra cui l'esame del luogo e gli accertamenti del caso, per determinare l'origine e la causa del rogo, nonché per escludere il coinvolgimento di terzi", ha dichiarato ai media locali Jorge Granada, il procuratore incaricato dell'indagine