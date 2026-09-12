Incendio in una casa di riposo in Cile, morti 16 anziani
Incendio in una casa di riposo in Cile, morti 16 anziani
Home>Estero

Incendio in una casa di riposo in Cile, morti 16 anziani

Dieci ospiti della struttura sono riusciti a salvarsi e sono stati trasferiti all’ospedale locale
Vigili del fuoco in Cile
Afp - Vigili del fuoco in Cile
cile casa di riposo
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Un incendio divampato in una casa di riposo in Cile ha causato la morte di 16 persone, hanno reso noto le autorità sabato.

ADV

Il rogo è scoppiato venerdì notte nella struttura, situata nella regione dell'Araucanía – a 640 chilometri a sud della capitale Santiago – ed è stato domato nelle prime ore di sabato. Le immagini diffuse sui social media mostravano enormi fiamme levarsi dall'edificio nel buio della notte.

ADV

Il bilancio e il cordoglio delle autorità

"Esprimiamo il nostro cordoglio e il nostro sgomento per la morte di 16 anziani in questa tragedia", hanno dichiarato in un comunicato le autorità del comune di Pitrufquén. Nella casa di riposo si trovavano complessivamente 26 anziani residenti; dieci di loro sono sopravvissuti e sono stati trasportati all'ospedale locale, si legge nella nota.

Le indagini sulle cause del rogo

Le cause dell'incendio non sono ancora chiare. "Stiamo svolgendo le procedure investigative, tra cui l'esame del luogo e gli accertamenti del caso, per determinare l'origine e la causa del rogo, nonché per escludere il coinvolgimento di terzi", ha dichiarato ai media locali Jorge Granada, il procuratore incaricato dell'indagine

ADV