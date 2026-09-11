Trump promette 5000 dollari a cittadino se repubblicani vincono
Trump: “Gli Usa nella golden age” e rilancia il bonus di 5mila dollari
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Trump: “Gli Usa nella golden age” e rilancia il bonus di 5mila dollari

Trump ha ribadito la promessa di un “dividendo” da 5 mila dollari per ogni adulto americano, qualora il GOP mantenga la maggioranza a Camera e Senato
Massimo Basile
Donald Trump
Afp - Donald Trump
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AGI - Nel suo intervento alla convention repubblicana di Dallas, Texas, Donald Trump ha ribadito la promessa fatta mercoledì di dare un "dividendo" di 5 mila dollari a ogni cittadino adulto americano se i repubblicani conserveranno, a novembre, la maggioranza alla Camera e al Senato. Trump, nella sua seconda giornata di comizio alla convention repubblicana, ha dichiarato di "aver preso un'America oscura e di averla portata alla golden age", l'età d'oro del successo e dell'abbondanza.

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Trump ha aggiunto che il premio da 5 mila dollari a tutti gli adulti americani, in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di medio termine, "è possibile perché non siamo mai andati meglio", ha detto ai sostenitori presenti alla convention repubblicana.

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"Abbiamo incassato migliaia di miliardi di dollari", ha aggiunto, riferendosi ai dazi.

Il richiamo al voto e la retorica della convention

Trump ha chiesto ai sostenitori presenti alla convention di Dallas di promettere, con la mano alzata, in nome del "più grande presidente nella storia degli Stati Uniti" di andare ai seggi a novembre e di votare per i repubblicani.

"E che Dio mi aiuti" ha aggiunto, con la platea che ha ripetuto le sue parole come davanti a un predicatore evangelico. "Sapete cosa succede, se non andate a votare? Andrete all'inferno e non voglio che vi succeda", ha aggiunto.

L'omaggio di JD Vance a Charlie Kirk

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha reso omaggio a Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso un anno fa nello Utah.

"Charlie ha lasciato due bambini piccoli, spero che un giorno vedranno e sapranno e capiranno cosa cerco di dire stasera: se anche non possono comprenderlo ora, la storia dirà che vostro padre è stato un grande uomo", ha detto ai sostenitori MAGA riuniti a Dallas.

L'attacco ai Democratici

Il vicepresidente americano JD Vance ha definito il Partito Democratico il "partito dell'odio", durante la convention del Partito Repubblicano a Dallas.

"I democratici sono il partito che odia l'America e coloro che l'hanno costruita", ha detto Vance nel suo discorso.

"Primaria dopo primaria, abbiamo visto i pochi democratici ragionevoli perdere contro estremisti che odiano apertamente la nostra nazione", ha affermato il vicepresidente, accusando l'altro grande partito americano di radicalizzarsi.

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