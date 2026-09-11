Minaccia di decapitare l'insegnante del figlio, condannato a 6 esi

AGI - Un tribunale francese ha condannato un padre a sei mesi di carcere per aver minacciato di "tagliare la testa" all'insegnante del figlio che era stato trasferito in un'altra classe a causa del suo comportamento.
La minaccia
L'uomo ha affrontato la professoressa 58enne nel parcheggio della scuola a Le Fauga, nel sud-ovest della Francia, e l'ha minacciata. Poi è entrato nell'edificio scolastico, lanciando minacce alla presenza del preside.
Il suo avvocato in aula ha riconosciuto la "gravità" del gesto ma ha chiesto alla corte di giudicarlo in quanto padre, senza "tenere conto delle sue convinzioni religiose musulmane". Il giudice Fabrice Rives, facendo riferimento al caso di Samuel Paty e alle minacce "estremamente inquietanti" dell'uomo, lo ha condannato a sei mesi di carcere effettivo, una pena più severa di quella richiesta.
Il precedente
Nel 2020, un diciottenne islamista radicale di origine cecena decapitò l'insegnante di Storia Paty, dopo che questi aveva mostrato alla classe delle caricature del profeta Maometto.