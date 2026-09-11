11 settembre, Bush: 'Ebbi un pensiero, 'non perdiamo l'anima''

AGI - Impedire che l'America perdesse la propria anima. Era questo il pensiero di George W. Bush mentre abbozzava i primi messaggi alla nazione dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.
Il 43esimo presidente ha parlato insieme con l'ex Segretario di Stato, Condoleezza Rice, al George W. Bush Presidential Center di Dallas il 9 settembre presso, in vista del 25esimo anniversario degli attacchi.
Bush e Rice hanno ricordato i momenti in cui appresero la notizia. L'ex presidente ha ricordato l'immagine che sarebbe diventata celebre in tutto il mondo, quando, mentre leggevano a un gruppo di scolari in una scuola della Florida, gli fu sussurrato all'orecchio che un secondo aereo aveva colpito il World Trade Center a Manhattan.
Il racconto di Bush e Rice
"Non ebbi molto tempo per elaborare la cosa, ma mi fu subito chiaro che, se eravamo sotto attacco, il mio compito era difendere la bambina che mi stava leggendo, la sua famiglia e il suo Paese", ha detto Bush, il cui intervento a Dallas è stato ripreso da C-SPAN "Fu quindi un momento di grande lucidità. In quel frangente, divenni un presidente in tempo di guerra. Non avevo alcun dubbio che non si trattasse di una questione di ordine pubblico. Era una guerra, e il compito del presidente e del suo team è mobilitare la nazione affinché faccia ciò che è necessario per proteggere il popolo".
La Rice, 71 anni, si trovava a Washington D.C. al momento degli attacchi e chiamò Bush: "Feci qualcosa che non rifarei mai più. Alzai la voce con il presidente perché voleva tornare. 'Resti dov'è' - urlai - 'Gli Stati Uniti d'America sono sotto attacco". Bush volò dalla Florida a una base militare in Louisiana e poi a una in Nebraska. Scelse di tornare a Washington, D.C., nonostante l'avvertimento della Rice, dopo che i suoi collaboratori gli suggerirono di tenere un discorso alla nazione e lui si rifiutò di farlo "da un bunker a Omaha, in Nebraska". "Sarebbe stata una vittoria psicologica per coloro che ci avevano attaccati. E così tornai" a Washington.
L'attacco in Pennsylvania
Rice e Bush ricordarono anche i momenti concitati legati al volo 93 della United Airlines. L'aereo fu dirottato dai terroristi verso Washington. I passeggeri e l'equipaggio opposero resistenza e il velivolo si schiantò in un campo a Shanksville, in Pennsylvania, causando la morte di tutte le persone a bordo. Inizialmente, Rice e Bush pensarono che il volo 93 fosse stato abbattuto. "Per circa dieci minuti credemmo di aver abbattuto un aereo civile", ha detto Rice. "Per me, questo ha sempre rappresentato un esempio di quanto sia difficile prendere decisioni sotto una pressione enorme".
Bush: "Il mio pensiero era di offrire conforto alla nazione"
Il pensiero di Bush andò anche a cosa avrebbe detto alla nazione il 12 settembre. "La mia preoccupazione principale era quella di offrire conforto alla nazione, perché percepivo un profondo trauma", ha detto. Rice ha ricordato come Bush avesse insistito sulla necessità che il Paese ritrovasse un senso di normalità, in un contesto in cui i voli erano stati bloccati, le banche chiuse e l'economia "completamente paralizzata". Bush ha ricordato anche la visita a una moschea nei giorni successivi agli attentati: "Chiarii anche che l'Islam è una religione di pace, non di guerra, e che quelle persone avevano tradito la loro religione", ha concluso riferendosi ai terroristi.