Svizzera: si ribalta un bus turistico. Morti e feriti
Svizzera: si ribalta un bus turistico, "ci sono morti e feriti" 
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Svizzera: si ribalta un bus turistico, "ci sono morti e feriti"

L'incidente è avvenuto tra i comuni di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, all'estremo est del Paese. Sul posto sono arrivati i primi soccorritori. Ancora non chiara la dinamica della tragedia
Incidente in cui è rimasto coinvolto un bus turistico - immagine di archivio
AFP - Incidente in cui è rimasto coinvolto un bus turistico - immagine di archivio
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AGI - Tragedia in Svizzera. Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite nell'incidente di un pullman turistico nella Svizzera orientale. Lo ha riferito la polizia locale.

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Incidente per un autobus turistico in Svizzera

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L'incidente è avvenuto tra i comuni di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, all'estremo est del Paese. "Diverse persone hanno perso la vita nell'incidente del pullman. Molti altri sono rimasti feriti", ha annunciato su X la polizia cantonale senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente o sulla nazionalità delle vittime.

Le immagini diffuse dai media locali mostrano numerosi soccorritori che si aggirano intorno all'autobus rovesciato sul lato inferiore della carreggiata, e elicotteri parcheggiati nelle vicinanze.

"Le vittime sono turisti olandesi"

La portavoce dell'ANVR, l'organizzazione centrale che riunisce le associazioni di categoria del settore turistico olandese, ha dichiarato a 'Blick' che le persone coinvolte sono turisti olandesi. La polizia non ha ancora confermato questa informazione.

Soccorsi in azione

La polizia ha confermato che "diversi servizi di soccorso" erano in azione. Secondo la stampa svizzera, l'autobus è di proprietà della compagnia turistica olandese Oad, che offre viaggi in tutta Europa. Zernez è la porta d'ingresso al Parco Nazionale Svizzero, un vasto territorio alpino ben preservato di circa 170 chilometri quadrati che ospita oltre 100 chilometri di sentieri escursionistici nella valle dell'Engadina.

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