Kim Jong Un: per l'intelligence di Seul ha un figlio minore

AGI - La figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un avrebbe un fratello o una sorella minore.
Lo ha riferito l'intelligence sudcoreana, che monitora da vicino la dinastia al potere nel Paese vicino sin dalla fondazione del regime nel 1948.
Le nuove informazioni sul figlio di Kim Jong Un
"Il servizio di intelligence nazionale ritiene attualmente che Kim Ju Ae venga trattata come un'erede e ha elementi per ritenere che abbia un fratello o una sorella minore", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato, citando il nome della figlia - la cui esistenza era stata rivelata nel 2022 e che Kim Jong Un mostra sempre più spesso al suo fianco.
In precedenza, i servizi di intelligence sudcoreani avevano stimato che Kim Jong Un avesse verosimilmente tre figli, ma l'ordine di nascita rimaneva incerto.
Una dinastia al comando
La famiglia Kim governa la Corea del Nord da decenni. Un culto della personalità incentrato sulla "stirpe del monte Paektu" permea la vita quotidiana nel Paese, isolato sulla scena diplomatica. Il Nis ha aggiunto di continuare a cercare di stabilire se Kim Ju Ae abbia un fratello maggiore, ritenendo tuttavia che, "anche se esistesse, non sarebbe nella posizione di diventare il successore".
La comparsa di Kim Ju Ae nel 2022
Dal 2022, Kim Ju Ae è apparsa al fianco del leader nordcoreano in occasione di diversi eventi politici di rilievo, tra cui una visita a Pechino che ha avuto grande risonanza mediatica. I media statali nordcoreani l'hanno inoltre definita "figlia prediletta" e "grande figura destinata a guidare" ('hyangdo' in coreano), un'espressione solitamente riservata ai massimi leader e ai loro successori.
Nonostante le speculazioni però, la successione alla guida della Corea del Nord rimane avvolta nel massimo riserbo. Kim Jong Un era succeduto a sua volta, nel 2011, al padre Kim Jong Il, perpetuando la dinastia fondata dal nonno Kim Il Sung.