McDonald's restringe il menu in Ucraina

AGI - Anche un gigante come McDonald's deve fare i conti con le ricadute della guerra: a causa dei ritardi nelle consegne, alcuni ristoranti saranno costretti a ridurre la lista dei piatti disponibili.
A renderlo noto è stata la testata Rbc-Ucraina, che ha ripreso una nota ufficiale diffusa dall'ufficio stampa della filiale ucraina del colosso statunitense del fast food.
McDonald's e la fake news dell' hamburger di manzo
Nel comunicato viene anzitutto smentita con decisione la notizia secondo cui gli hamburger di manzo sarebbero del tutto scomparsi dai menu dei ristoranti McDonald's a Odessa. L'azienda ha infatti tenuto ad rassicurare la clientela confermando che il piatto-simbolo della catena continua a essere regolarmente disponibile anche nella perla del Mar Nero.
I ritardi dovuti alla guerra
Tuttavia, la multinazionale si trova ad affrontare notevoli complessità operative legate al contesto bellico.
A causa delle continue incursioni e dei prolungati allarmi per i bombardamenti aerei che flagellano la zona, la catena di approvvigionamento subisce inevitabili rallentamenti, provocando ritardi nelle consegne delle materie prime ad alcuni punti vendita.
Il necessario cambio del menu
Proprio per gestire queste criticità e garantire comunque una presenza costante dei prodotti più richiesti, l'azienda ha spiegato che in alcune sedi si potrebbe rendere necessario un passaggio temporaneo a un menu con un'offerta più ridotta. Una misura d'emergenza adottata, precisa l'ufficio stampa nella nota, con l'auspicio e la speranza che le condizioni generali consentano al più presto un pieno ritorno alla normalità.