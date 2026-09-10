McDonald's restringe il menu in Ucraina
McDonald's restringe il menú in Ucraina a causa della guerra
Home>Estero

McDonald's restringe il menú in Ucraina a causa della guerra

A causa dei frequenti e prolungati bombardamenti aerei l'azienda deve fare i conti con ritardi nelle forniture
McDonald's a Kiev
Brendan Smialowski / POOL / AFP - McDonald's a Kiev
mcdonald's ucraina
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Anche un gigante come McDonald's deve fare i conti con le ricadute della guerra: a causa dei ritardi nelle consegne, alcuni ristoranti saranno costretti a ridurre la lista dei piatti disponibili.

ADV

A renderlo noto è stata la testata Rbc-Ucraina, che ha ripreso una nota ufficiale diffusa dall'ufficio stampa della filiale ucraina del colosso statunitense del fast food.

ADV

McDonald's e la fake news dell' hamburger di manzo

Nel comunicato viene anzitutto smentita con decisione la notizia secondo cui gli hamburger di manzo sarebbero del tutto scomparsi dai menu dei ristoranti McDonald's a Odessa. L'azienda ha infatti tenuto ad rassicurare la clientela confermando che il piatto-simbolo della catena continua a essere regolarmente disponibile anche nella perla del Mar Nero.

I ritardi dovuti alla guerra

Tuttavia, la multinazionale si trova ad affrontare notevoli complessità operative legate al contesto bellico.

A causa delle continue incursioni e dei prolungati allarmi per i bombardamenti aerei che flagellano la zona, la catena di approvvigionamento subisce inevitabili rallentamenti, provocando ritardi nelle consegne delle materie prime ad alcuni punti vendita.

Il necessario cambio del menu

Proprio per gestire queste criticità e garantire comunque una presenza costante dei prodotti più richiesti, l'azienda ha spiegato che in alcune sedi si potrebbe rendere necessario un passaggio temporaneo a un menu con un'offerta più ridotta. Una misura d'emergenza adottata, precisa l'ufficio stampa nella nota, con l'auspicio e la speranza che le condizioni generali consentano al più presto un pieno ritorno alla normalità.

ADV