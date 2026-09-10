Iran, Trump: 'Se resistono risolveremo dopo le elezioni. O prima'

AGI - Donald Trump è tornato a mostrare fiducia in una soluzione della guerra in Iran dopo il voto di medio termine negli Stati Uniti, a novembre. "Non so se riusciranno a resistere. Ma si risolverà dopo le elezioni. O forse prima", ha detto il presidente americano alla televisione NewsNation.
Trump, nessun aereo danneggiato in raid su base Giordania
Il presidente americano, Donald Trump, ha negato che vi siano stati danni ad aerei americani durante l'ultimo attacco iraniano a una base Usa in Giordania. "Niente affatto. Nessun danno. Niente di niente", ha assicurato a NewsNation
Russia, tutte le parti mettano fine a ostilità
Nel frattempo, la Russia ha fatto appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto nel Golfo Persico a cessare le ostilità. "Esortiamo sicuramente tutte le parti coinvolte in questo conflitto a esercitare moderazione e cessare le ostilità, e naturalmente preferiremmo vedere un ritorno al rispetto delle disposizioni del memorandum d'intesa firmato" a giugno, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov.
Teheran, stop tariffe per petroliere straniere dirette a suoi porti
L'Iran ha sospeso una tariffa del 10% precedentemente applicata alle navi straniere che esportano o importano petrolio e gas nel Paese; una decisione presa nel contesto del blocco marittimo imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. "Il vicepresidente per gli Affari Legali (Majid Ansari) ha emesso un ordine per sospendere la riscossione di una tariffa del 10% sui costi di trasporto di prodotti petroliferi liquidi e gas importati ed esportati da flotte marittime non iraniane", ha riferito l'agenzia di stampa Fars.
L'organo di informazione iraniano ha dichiarato che l'obiettivo della sospensione della tariffa e' "aumentare l'incentivo e la disponibilita' delle flotte marittime straniere a trasportare merci verso o dall'Iran". I porti e le navi iraniane sono soggetti a un blocco marittimo statunitense che ostacola le importazioni e le esportazioni iraniane, in particolare quelle di petrolio, una delle principali fonti di reddito del Paese.