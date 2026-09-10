Houthi avanzano verso Bab el-Mandeb, cruciale dopo blocco Hormuz

AGI -. Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mokha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zuqar, nel Mar Rosso meridionale, grazie ad "attacchi missilistici e a un assalto via terra condotto utilizzando imbarcazioni per il trasporto di combattenti". Lo ha riferito una fonte militare yemenita, sottolineando che i miliziani stavano avanzando verso Bab el-Mandeb.
Perché gli Houthi, sostenuti dall'Iran, puntano allo stretto
La settimana scorsa i ribelli filo-iraniani hanno lanciato un'offensiva su larga scala contro le forze governative yemenite, sostenute dall'Arabia Saudita, puntando a conquistare lo stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per la navigazione alla luce del blocco di quello di Hormuz a causa della guerra tra Iran e Usa.
Portavoce Houthi, la navigazione a Bab al-Mandab è sicura e regolare
Il portavoce degli Houthi, Mohammed Abdulsalam, ha riferito su X che "la libertà di navigazione e il commercio internazionale nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab al-Mandab, sono sicuri e regolari, e non c'è motivo di alcuna preoccupazione internazionale al riguardo".
I ribelli hanno preso il controllo di Mocha
Gli Houthi hanno già assunto il controllo della città di Mocha, snodo cruciale sul Mar Rosso, secondo quanto accertato dall'agenzia di stampa Reuters, che cita tre fonti anonime del governo yemenita. Nell'ultima settimana i combattimenti si sono intensificati in tutto lo Yemen, estendendosi oltre i confini nazionali fino all'Arabia Saudita, dove il gruppo sostenuto dall'Iran ha preso di mira impianti petroliferi e ferito decine di persone. Gli Houthi sono ormai vicini a ottenere il controllo totale di altre città costiere situate lungo lo stretto, nel tentativo di conquistare l'intera costa yemenita del Mar Rosso, hanno affermato le fonti.