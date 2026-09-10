La Danimarca vieterà i cellulari alle elementari e alle medie

AGI - Il governo della Danimarca, che si appresta a vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni, intende bandire la presenza dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie inferiori: lo ha annunciato la primo ministro.
"Questo governo propone un divieto totale dei cellulari", ha dichiarato la premier della Danimarca Mette Frederiksen durante una conferenza stampa.
La Danimarca dice no ai telefoni in classe
Il divieto, che riguarda gli alunni dall'equivalente della prima classe della scuola primaria fino alla fine della scuola secondaria inferiore (l'equivalente della nostra terza media), dovrà applicarsi sia in classe che durante l'intervallo, ha precisato.
I risultati della classifica PISA
L'annuncio giunge mentre i risultati dei giovani danesi sono crollati nella classifica internazionale PISA, uno studio pubblicato ogni tre anni dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e affermatosi come barometro globale delle prestazioni dei sistemi educativi.
Con un punteggio di 478, la Danimarca si colloca appena al di sotto della media europea di 482 punti.
Le parole del ministro dell'Istruzione
"I risultati in lettura, matematica e scienze sono i peggiori mai registrati", ha commentato il ministro dell'Istruzione, Magnus Heunicke, all'annuncio dei risultati dello studio martedi'.
"Sono personalmente convinta che i risultati siano strettamente legati al fatto che in Danimarca abbiamo una delle infanzie più connesse", ha detto Frederiksen. "Noi adulti abbiamo permesso a bambini e giovani di trascorrere troppe ore al giorno davanti a uno schermo".
Il suo precedente governo aveva già preso in considerazione l'idea di legiferare in materia, ma il testo - mai discusso in Parlamento - prevedeva semplicemente di obbligare i consigli scolastici a definire a livello locale le regole per rendere i propri istituti "liberi dai cellulari".