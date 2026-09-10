Il caso dei 5 piccoli oranghi comparsi in una foresta indiana

AGI - Cinque cuccioli di orango sono stati trovati in una foresta nello Stato indiano dell'Odisha, spingendo le autorità ad avviare un'indagine su un possibile traffico dal sud-est asiatico. Gli oranghi, originari esclusivamente delle isole di Borneo e Sumatra e riconoscibili per il pelo rossiccio, sono stati individuati nel distretto di Balasore, a migliaia di chilometri dal loro habitat naturale.
Il ministro dell'Ambiente dell'Odisha, Ram Singh Khuntia, ha detto che gli investigatori della fauna selvatica stanno cercando di stabilire come i rari primati siano arrivati in India. "Sospettiamo che in questo caso possa essere coinvolta una rete internazionale", ha dichiarato. Il commercio internazionale di oranghi è vietato dalla Cites, la convenzione che regola il commercio di specie a rischio.
As 5 orangutans find new home in Odisha, a probe into how they landed there https://t.co/tMfYYHqoi9 pic.twitter.com/1FV2QejMHc— The Indian Express (@IndianExpress) September 9, 2026
Il ritrovamento dei cuccioli a Balasore
I cinque cuccioli sono stati individuati da agenti del dipartimento forestale in servizio nell'area di Jaleswar, nel distretto di Balasore, vicino al villaggio di Badapai, nella mattinata di martedì. Secondo gli agenti, gli animali si trovavano nella zona da pochi giorni. La notizia si è diffusa rapidamente e entro le 6 del mattino centinaia di curiosi si erano già radunati sul posto; il dipartimento forestale è intervenuto per mettere in salvo i cuccioli. Gli oranghi, giudicati esemplari giovanili alti circa 30-45 centimetri, sono ora in quarantena sotto controllo medico allo zoo Nandankanan di Bhubaneswar. Il governo dell'Odisha ha chiesto alle autorità centrali l'autorizzazione a trattenere gli animali nello Stato.
Le indagini sul possibile traffico di Oranghi
Una task force speciale di tre membri della polizia dell'Odisha e un team del Wildlife Crime Control Bureau, l'agenzia indiana per i reati contro la fauna selvatica, stanno verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimonianze dei residenti. Squadre del Wildlife Crime Control Bureau dei distretti di Bhopal e Calcutta sono attese sul posto nei prossimi giorni. Secondo gli investigatori, la distanza di circa 2.700 chilometri tra l'Odisha e gli habitat naturali di Sumatra e Borneo, privi di un corridoio terrestre, esclude una migrazione naturale e indica un trasporto operato dall'uomo. Gli inquirenti stanno verificando le riprese delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti della zona e controllando l'ipotesi di un arrivo via mare.
K.V. Singh, vicedirettore generale a capo della task force, ha detto che l'inchiesta su come gli oranghi siano arrivati in una foresta dell'Odisha, e sull'eventuale pista del contrabbando, è ancora in una fase preliminare. Gli investigatori stanno esaminando la documentazione predisposta dal dipartimento forestale e hanno evitato di commentare le ipotesi in circolazione. "Trattandosi di una questione molto delicata, non sarebbe opportuno speculare. Stiamo analizzando casi simili individuati in India negli ultimi anni e contattando le squadre che se ne sono occupate. Al momento stiamo raccogliendo dati e conducendo l'inchiesta sul posto", ha spiegato Singh.
Oranghi, una specie a rischio
Secondo il Fondo mondiale per la natura (Wwf), in Borneo e Sumatra sopravvivono circa 104mila oranghi, contro più di 230mila un secolo fa. Una terza specie, l'orango di Tapanuli (Pongo tapanuliensis), è classificata come specie in pericolo critico, con meno di 800 esemplari stimati in natura. A novembre i conservazionisti avevano registrato una riduzione del 7% della popolazione di Tapanuli dopo gravi inondazioni in Indonesia: tra 33 e 54 esemplari sarebbero morti nelle alluvioni e nelle frane che hanno colpito la provincia indonesiana di North Sumatra.
Studi precedenti indicano che una perdita annua dell'1% della popolazione sarebbe sufficiente a portare la specie all'estinzione. L'intera popolazione di Tapanuli vive nel blocco occidentale della foresta di Batang Toru, minacciata da attività minerarie, piantagioni di palma da olio e un grande progetto idroelettrico.