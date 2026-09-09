Aereo Zelensky sfiorato da un drone durante il volo verso Oslo

AGI - L'aereo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sarebbe stato quasi colpito da un drone dopo il decollo dalla Moldavia per Oslo, dove ha partecipato ai funerali di re Harald. Lo riporta l'emittente statale norvegese Nrk. NRK ha contattato l'ufficio del primo ministro ucraino, che al momento non ha commentato.
NRK ha contattato anche l'ufficio presidenziale ucraino e l'ambasciata ucraina, ma non ha ancora ricevuto risposta. "Ce ne ha parlato ieri sera durante un incontro. Non oso entrare nei dettagli, ma il volo ha subito un ritardo e ci sono state delle minacce contro l'aereo. Tuttavia, non conosco abbastanza dettagli per fornire ulteriori spiegazioni", ha dichiarato alla stessa emittente il ministro delle Finanze norvegese, Jens Stoltenberg.
Zelensky incontra le aziende della difesa, tra cui Leonardo
"Il Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Store e io abbiamo incontrato i dirigenti di aziende di difesa dei Paesi partner. L'argomento principale è stato il programma anti-balistico FREYJA, che può fornire all'Europa una protezione integrata contro le minacce aeree attraverso gli sforzi congiunti di Ucraina, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Insieme alla dirigenza di FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener e Leonardo, abbiamo concordato i passi specifici che i leader e i funzionari governativi devono intraprendere al loro livello, e i produttori e gli sviluppatori al loro. Ci aspettiamo di vedere i primi risultati pratici. Sono grato alla Norvegia per aver ospitato questo incontro. Ringrazio i nostri partner per la loro disponibilità a lavorare insieme. Proteggere i cieli dell'Europa è una nostra responsabilità condivisa", ha reso noto il Presidente ucraino.
Raid russi su un centro commerciale a Sumy, morti e feriti
Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale a Sumy causando almeno tre morti e una quindicina di feriti. Lo riporta RBC-Ucraina, citando il capo dell'OVA di Sumy, Oleg Grigorov, il capo dell'MVA di Sumy, Serhiy Kryvosheyenko, e il sindaco di Sumy, Artem Kobzar. L'attacco si è registrato intorno alle 20 locali quando un drone ha colpito l'interno di un centro commerciale e di intrattenimento. "Le auto nel parcheggio e l'edificio del centro commerciale sono stati danneggiati. C'è stato un incendio", ha riferito Grigorov che ha poi riferito che il bilancio delle vittime era salito a tre, con 14 feriti. "Le stime preliminari suggeriscono che il numero delle vittime potrebbe essere superiore", afferma Grigorov.