Attacco russo al confine tra Ucraina e Moldavia. Almeno 2 morti

AGI - Un attacco di droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha causato due morti e tre feriti. Lo ha annunciato Oleg Kiper, governatore della regione di Odessa. "Nella notte, droni nemici hanno attaccato il valico di frontiera stradale di Starokozache, al confine con la Moldavia", ha dichiarato su Telegram. Secondo un bilancio preliminare, "due persone sono rimaste uccise e tre ferite", ha aggiunto.
Il valico ha subito danni e le operazioni sono state sospese, ha proseguito il governatore, confermando quanto precedentemente riferito dalla Guardia di frontiera ucraina. Le autorità moldave sono state informate dell'attacco, hanno indicato entrambe le fonti. Il valico di Starokozache si trova all'estremità sud-orientale del confine tra Ucraina e Moldavia, a circa 70 chilometri dalla città ucraina di Odessa e a 130 chilometri da Chisinau, la capitale moldava.
Zelensky: "Ucraina pronta al compromesso, ma servono le difese aeree"
L'Ucraina, intanto, è pronta a compromessi per arrivare alla pace, ma fino ad allora ha bisogno di difese aeree contro la Russia. A sottolinearlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky, intervistato dalla Stampa. "Abbiamo bisogno di missili", ha detto, "stiamo preparando il programma Freyja e spero che gli Stati Uniti lo sostengano. Con gli europei stiamo portando avanti un negoziato che dovrà condurre a risultati giusti e duraturi, ma fino ad allora abbiamo bisogno dei pacchetti americani per la difesa antimissile".
Zelensky ha preannunciato un incontro a breve con il presidente americano Donald Trump. "Conto di incontrare Trump intorno al 20 di questo mese e voglio sollevare anche questo tema. Spero che avremo un risultato".
Possibile un vertice a tre Kiev-Mosca-Washington
Possibile anche un vertice a tre Kiev-Mosca-Washington: "Ci stiamo muovendo verso un formato trilaterale, ma non posso rivelare i dettagli: abbiamo concordato con gli Americani di lavorare prima internamente e poi comunicare pubblicamente".
Quanto ai recenti negoziati, secondo il leader la tappa a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, prima della storia, "non è solo un segnale di sostegno politico, dimostra che l'Ucraina è più forte sul campo e quindi anche al tavolo negoziale". Nel merito, ha assicurato, "noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Non può essere sempre l'Ucraina a cedere: abbiamo già fatto molti compromessi". Toccato, nell'intervista, anche il capitolo Mykhailo Fedorov, l'ex ministro della Difesa silurato da Zelensky tra non poche polemiche e ora diventato consulente del ministro Guido Crosetto. "Non lo vedo da tempo, è un po' che non si fa sentire da queste parti", ha replicato Zelensky.
Russia, l'attacco ucraino al porto di Novorossiysk
L'Ucraina ha lanciato un attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk. L'attacco è iniziato ieri sera ed è proseguito per tutta la notte, secondo quanto riferito dal sindaco, Andrei Kravchenko. Il primo cittadino ha dichiarato che "detriti di droni" sono caduti su un'area industriale e vicino a un edificio residenziale. Secondo quanto riportato da accreditati canali Telegram come Astra, a essere colpito è stato il porto di Novorossiysk. Nello specifico, è stato segnalato un incendio presso uno dei terminal petroliferi. Il Novorossijsk Fuel Oil Terminal LLC è una struttura chiave all'interno del nodo di trasporto di Novorossiysk e fa parte del porto commerciale marittimo di Novorossiysk, il più grande della Russia.