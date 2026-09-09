Trump celebra la vittoria dell'AfD e Merz annulla la telefonata

AGI - "Wow!", Donald Trump esulta per la vittoria dell'AfD in Sassonia E il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo poche ore, annulla la telefonata programmata con il presidente americano
Merz annulla la telefonata con Trump
Un portavoce di Merz non ha voluto dare spiegazioni sul motivo dell'annullamento e si è limitato a parlare di "conflitti tra le agende". Il portavoce non ha risposto direttamente ai commenti di Trump su Truth, ma ha osservato che il cancelliere si era spesso opposto "in termini generali" a "interferenze o commenti sulla situazione politica interna, in particolare riguardo alle elezioni". Una nuova data per il colloquio non è stata fissata.
Trump esulta per il boom dell'AfD
Trump aveva citato l'immigrazione come ragione della scelta degli elettori. "Wow! Il partito populista in Germania ha vissuto una serata davvero importante. Si sono finalmente stancati delle norme e dei regolamenti sull'immigrazione, assolutamente disastrosi, che hanno danneggiato così gravemente la Germania. Sono in ascesa e non ne possono più! Mgga!!!". E' il post su Truth del presidente Usa che ha plasmato il suo Make America Great Again (Maga) nel Make Germany Great Again (Mgga).
Weidel a Merz: "Il tuo tempo è scaduto"
Intanto in Germania si infiamma il dibattito politico. L'arena del confronto è la Camera bassa del Parlamento tedesco "Il tuo tempo è scaduto!", ha detto la leader di Afd Alice Weidel rivolgendosi al cancelliere Friedrich Merz.
"Eccoci qui", annuncia trionfante nell'intervento al Bundestag. "La rivalità tra Nero e Rosso è finita!", Weidel, lancia immediatamente una provocazione contro il cancelliere. Il risultato elettorale in Sassonia-Anhalt dimostra: "La coalizione nero-rossa è finita!". "I cittadini della Sassonia-Anhalt hanno messo in chiaro, esprimendosi col voto sovrano della democrazia, che il governo nero-rosso è finito. Friedrich Merz distrugge lo spazio politico della negoziazione", ha attaccato.
Merz ribatte: "Non avrete la maggioranza"
"Oggi fate fatica persino a camminare", ha esordito il cancelliere tedesco Friedrich Merz nel suo discorso al Bundestag. Il risultato dell'AfD in Sassonia-Anhalt è stato "notevole". Tuttavia, l'AfD non ha raggiunto l'obiettivo elettorale dichiarato di conquistare la maggioranza dei seggi. "Potrebbe essere più di un semplice colpo di fortuna". "Non avete la maggioranza assoluta e non la otterrete". Né in Sassonia-Anhalt, né in Germania.