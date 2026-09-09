Thailandia, influcencer muore dopo essersi rifatto il pene

AGI - Le autorità thailandesi hanno aperto un'indagine sulla clinica di Bangkok in cui un imprenditore britannico e influencer di origine nigeriana si era sottoposto a un intervento di ingrandimento del pene che ha portato alla sua morte. Secondo gli accertamenti compiuti da un anatomopatologo di Londra, il decesso di Igho Ubiribo, avvenuto il 6 marzo scorso nella capitale thailandese, è stato causato da un'iniezione di acido ialuronico ricevuta poche ore prima.
Conosciuto con i soprannomi 'Tiny' ed 'Ego', l'influencer 43enne condivideva regolarmente foto della sua vita lussuosa con la moglie Danielle con ii suoi 185 mila follower su Instagram.
Le indagini sulla clinica
Ora le autorità thailandesi hanno perquisito la clinica in cui l'influencer Ubiribo era stato operato, per chiarire se la struttura avesse una licenza valida e se abbia seguito protocolli adeguati, ha riferito un funzionario del ministero della Salute. Secondo quanto riferito dai responsabili del centro medico, dal 2024 Ubiribo si era sottoposto a cinque iniezioni per aumentare le dimensioni del pene. Nell'ultima, quella fatale, c'erano 40 millilitri di acido ialuronico. Il medico aveva raccomandato di suddividere la dose in due sedute, ma il britannico avrebbe preteso di fare una sola puntura. Secondo il rapporto forense pubblicato ad agosto nel Regno Unito, poco dopo Ubiribo ha lamentato di dolore al petto e poi si è accasciato.
Ampiamente utilizzate in medicina estetica, le iniezioni di acido ialuronico sono considerate minimamente invasive e relativamente a basso rischio. La Thailandia ha una reputazione di eccellenza nel campo della chirurgia estetica, con 7 mila cliniche registrate nel 2024 cui ricorrono clienti di tutto il mondo e un fatturato stimato per il 2027 di 7,51 miliardi di dollari.