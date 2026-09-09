Germania, Merz e Weidel duellano su migranti e Ucraina

AGI - Il cancelliere Friedrich Merz e Alice Weidel, co-presidente di Alternativa per la Germania (AfD), si sono confrontati alla Camera bassa del Parlamento tedesco, pochi giorni dopo il trionfo dell'ultradestra nella Sassonia-Anhalt. Il capo del governo ha difeso la linea dell'esecutivo, mentre la leader dell'estrema destra ha criticato l'operato del governo in materia di immigrazione, economia e sostegno all'Ucraina.
La Germania si confronta con l'ascesa dell'AfD
Weidel, in qualità di capogruppo parlamentare dell'AfD, principale partito di opposizione, è intervenuta per prima, sulla scia della schiacciante vittoria dell'estrema destra alle elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt, un risultato richiamato sia da lei sia dal cancelliere. Per Weidel, quel 43,8% è un messaggio evidente: "La gente vuole finalmente un cambiamento politico; non vuole che le cose restino immutate", ha affermato.
Cdu in picchiata
Al voto il partito di Merz, l'Unione Cristiano-Democratica (CDU), ha raccolto solo il 17,2%, il peggior risultato nella storia dei cristiano-democratici in quella regione. Gli elettori "hanno chiarito bene la situazione: la coalizione tra conservatori e socialdemocratici è finita", ha sottolineato Weidel nell'attacco al governo.
La replica di Merz
Dal canto suo, Merz ha ricordato che AfD non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta alle elezioni. "Non avete raggiunto il vostro vero obiettivo elettorale in Sassonia-Anhalt: conquistare la maggioranza dei seggi", ha dichiarato il Cancelliere. "Il 56% degli elettori in Sassonia-Anhalt non vi ha votato", ha aggiunto Merz.
Lo scontro sulla remigrazione
In uno dei momenti di maggiore tensione del confronto tra Merz e Weidel, il cancelliere ha accusato l'AfD di voler attuare una "pulizia etnica" nel Paese attraverso la proposta di remigrazione, che mira a espellere immigrati e richiedenti asilo dalla Germania.
"Il termine 'remigrazione' non è altro che un sinonimo di 'pulizia etnica' basata sull'origine e sul colore della pelle", ha affermato Merz, sottolineando poi l'importanza dei lavoratori immigrati per l'economia tedesca. "Un lavoratore su sei nel settore dell'artigianato specializzato possiede un passaporto straniero. Se coloro che lavorano in Germania fossero costretti a lasciare il Paese a causa della 'remigrazione', il settore dell'artigianato smetterebbe di funzionare, nessuna casa di cura potrebbe operare e nessun ospedale del Paese sarebbe in grado di funzionare", ha spiegato Merz.
Ucraina, energia e Green Deal
Un capitolo importante dello scontro è stato poi su Ucraina, costi dell'energia e Green Deal. Weidel ha riferito che il Paese sta perdendo 12.000 posti di lavoro nell'industria ogni mese e ha sostenuto la necessità per la Germania di tornare a utilizzare il gas russo come fonte di energia. "Volete fare a meno del gas russo a basso costo trasportato via gasdotto", ha affermato Weidel. Il governo ha "permesso, a parole ma senza agire, che i gasdotti Nord Stream venissero fatti saltare in aria proprio sotto il vostro naso, invece di gettare le basi per una futura ripresa delle forniture attraverso le sezioni integre della condotta", ha aggiunto.
Le critiche sulla guerra in Ucraina
Riguardo alla politica energetica tedesca, Merz ha ammesso che in passato sono stati commessi degli "errori", ma ha osservato che il governo sta ora lavorando per correggere le politiche precedenti e "garantire le forniture energetiche". Inoltre, Merz ha criticato Weidel per non aver speso una sola parola sulla lotta dell'Ucraina contro l'aggressione russa.
La leader dell'AfD si era limitata a chiedere al governo tedesco di seguire l'esempio dell'amministrazione statunitense del presidente Donald Trump. "Impegnatevi nei negoziati di pace per una volta, proprio come stanno facendo gli Stati Uniti", ha detto Weidel, ribadendo la posizione del suo partito di critica agli aiuti all'Ucraina.