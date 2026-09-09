Corea del Sud, divorzio record per Hyuk-bin: 1,5 miliardi all'ex
Divorzio 'record' per il magnate dei videogame Kwon Hyuk-bin, dovrà versare alla ex moglie 1,5 miliardi di dollari
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Divorzio 'record' per il magnate dei videogame Kwon Hyuk-bin, dovrà versare alla ex moglie 1,5 miliardi di dollari

Il fondatore di Smilegate ha dovuto trasferire una quota del 35 per cento della società, dal valore di circa 2.500 miliardi di won, e pagarne 65 in contanti
Il magnate dei videogames Kwon Hyuk-bin, fondatore di Smilegate
YONHAP / AFP - Il magnate dei videogames Kwon Hyuk-bin, fondatore di Smilegate
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AGI - Un tribunale di Seul (Corea del Sud) ha ordinato al magnate sudcoreano dei videogiochi Kwon Hyuk-bin di pagare oltre 2.000 miliardi di won (1,5 miliardi di dollari) nell'ambito del suo accordo di divorzio 'record', una cifra mai disposta prima in Corea del Sud.

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La somma supera i 944 miliardi di won stabiliti nell'accordo di divorzio tra il presidente del gruppo SK, Chey Tae-won - la cui società controlla anche il colosso dei chip SK hynix - e la sua ex moglie, Roh Soh-yeong.

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La causa di divorzio e la 'paternità' di Smilegate

Kwon ha fondato Smilegate nel 2002, trasformandola in una delle aziende di videogiochi di maggior successo della Corea del Sud. Un tribunale di Seul ha concesso il divorzio e ha ordinato a Kwon di trasferire alla ex moglie una "quota del 35 per cento di Smilegate, del valore di circa 2.500 miliardi di won, e di pagare 65 miliardi di won in contanti", ha reso noto il tribunale. L'ex consorte di Kwon, di cognome Lee, aveva chiesto il divorzio nel novembre 2022, reclamando metà della quota detenuta dall'uomo in Smilegate Holdings (ora Smilegate), secondo quanto riportato dai media locali.

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Lee sosteneva di aver contribuito alla fondazione e alla gestione iniziale dell'azienda, oltre che indirettamente attraverso il lavoro domestico, e di avere quindi diritto a metà della partecipazione di Kwon. Il tribunale di Seul ha valutato il patrimonio di Kwon fino a 8.016 miliardi di won, secondo i media locali.

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