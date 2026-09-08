L'Ungheria ha espulso dieci dipendenti dell'ambasciata russa
L'Ungheria ha espulso dieci dipendenti dell'ambasciata russa. Mosca: "Daremo una risposta dura e dolorosa"
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L'Ungheria ha espulso dieci dipendenti dell'ambasciata russa. Mosca: "Daremo una risposta dura e dolorosa"

Lo ha annunciato la ministra degli Esteri Orbán, sottolineando come i funzionari abbiano violato la Convenzione di Vienna
La ministra degli Esteri ungherese Anita Orbán
Christian Marquardt / NurPhoto / NurPhoto via AFP - La ministra degli Esteri ungherese Anita Orbán
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AGI - Il governo ungherese ha espulso dieci dipendenti dell'ambasciata russa a Budapest per avere svolto attività considerate "inaccettabili" ai sensi della Convenzione di Vienna. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri Anita Orbán.

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"Oggi il ministero degli Esteri ha informato l'ambasciatore russo a Budapest che, secondo la valutazione delle autorità ungheresi, dieci membri del personale della rappresentanza russa hanno svolto in Ungheria attività inaccettabili per un diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna", ha scritto la ministra su Facebook.

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La reazione di Mosca

La Russia darà una risposta "dura e dolorosa" alla decisione dell'Ungheria di espellere dieci diplomatici russi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo, Sergej Lavrov, tramite la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia Tass.

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