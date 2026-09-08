A Kiev si combatte anche la guerra dell'acqua minerale

AGI - L'Ucraina non è impegnata solo nella sanguinosa guerra con la Russia: all'orizzonte si sono profilati nuovi nemici, nei panni di un'impresaria teatrale britannica e della sua famiglia miliardaria.
Un'aspra disputa con le autorità di Kiev che intendono sequestrare la società di acque minerali di cui sono comproprietari insieme a un oligarca russo.
La guerra dell'acqua minerale
La controversia, riporta il Guardian, riguarda una quota del 34% detenuta dalla famiglia Patarkatsishvili nella società produttrice dei principali marchi di acqua in bottiglia dell'Ucraina.
Le partecipazioni societarie di IDS Ukraine sono state congelate dalle autorità ucraine nel 2022 a causa della quota del 49% detenuta nella società da investitori russi, tra cui Mikhail Fridman, fondatore del conglomerato russo Alfa Group, soggetto alle sanzioni occidentali per il sostegno dato al regime di Vladimir Putin. L'Agenzia ucraina per il recupero e la gestione dei beni (Arma) è stata incaricata di individuare una gestione indipendente per assumere il controllo dell'azienda, tra i cui azionisti di minoranza figura anche il governo georgiano.
Il nodo del riciclaggio di denaro
La responsabile dell'agenzia ucraina, Yaroslava Maksymenko, ha dichiarato di essersi ripetutamente scontrata con ostacoli legali e burocratici, dovuti in parte alla resistenza degli azionisti a cedere il controllo dei propri beni e che il New World Value Fund Limited - attraverso cui la famiglia Patarkatsishvili ha investito in IDS Ukraine - ha avanzato accuse infondate di condotta illecita da parte dei funzionari dell'Arma.
Maksymenko ha espresso preoccupazione per il rischio di riciclaggio di denaro e di sottrazione di valore da IDS Ukraine qualora la società rimanesse sotto l'attuale gestione.
Le posizioni della famiglia Patarkatsishvili
Sono in corso procedimenti separati presso l'Alta Corte anticorruzione ucraina, nell'ambito dei quali gli azionisti si oppongono ai tentativi di nazionalizzare, in tutto o in parte, la proprietà di IDS Ukraine, considerata da alcuni esponenti del governo una risorsa strategica fondamentale in tempo di guerra.
Un portavoce dei Patarkatsishvili ha dichiarato che la famiglia sostiene fermamente l'Ucraina sin dall'inizio dell'invasione russa, di essere oggetto di un trattamento ingiusto e di voler ricorrere alle sedi giudiziarie internazionali.