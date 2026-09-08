Putin a Trump: 'Nessun piano per aggredire l'Europa'

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin e il suo corrispettivo statunitense Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica. Lo ha reso noto il consigliere del leader russo Yuri Ushakov, citato dalla Tass. La conversazione, ha spiegato, è stata "franca".
I due leader hanno discusso della missione a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
Il contenuto della telefonata
L'inquilino del Cremlino ha anche precisato che non intende aggredire l'Europa, rassicurando Donald Trump: "La Russia non ha 'piani aggressivi' verso l'Europa", ha detto Putin nella telefonata durata oltre un'ora. Il colloquio, ha spiegato il consigliere Ushakov, è stato "costruttivo e professionale". Poi il presidente russo Vladimir Putin ha fatto riferimento a cosa "potrebbe fare la parte americana per mettere fine alle ostilità in Ucraina il prima possibile".
E l'inquilino della Casa Bianca ha risposto che vorrebbe far finire la guerra in Ucraina il prima possibile. Putin, ha riferito ancora Ushakov, ha fornito a Trump "un'analisi oggettiva e approfondita della situazione attuale riguardo all'operazione militare speciale e alle prospettive di avanzamento". Tra gli argomenti citati, l'impegno comune a continuare a lavorare sullo scambio di prigionieri. I due leader, ha spiegato Ushakov, hanno concordato di restare in contatto, pronti a sentirsi di nuovo se necessario.