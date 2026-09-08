Putin a Trump: 'Nessun piano per aggredire l'Europa'
Il colloquio telefonico tra Putin e Trump: "Nessun piano per aggredire l'Europa"
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Il colloquio telefonico tra Putin e Trump: "Nessun piano per aggredire l'Europa"

I due presidenti hanno parlato per più di un'ora a proposito della fine delle ostilità con l'Ucraina
L'incontro a Mosca tra Jared Kushner e Vladimir Putin
Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP - L'incontro a Mosca tra Jared Kushner e Vladimir Putin
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AGI - Il presidente russo Vladimir Putin e il suo corrispettivo statunitense Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica. Lo ha reso noto il consigliere del leader russo Yuri Ushakov, citato dalla Tass. La conversazione, ha spiegato, è stata "franca".

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I due leader hanno discusso della missione a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.

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Il contenuto della telefonata

L'inquilino del Cremlino ha anche precisato che non intende aggredire l'Europa, rassicurando Donald Trump: "La Russia non ha 'piani aggressivi' verso l'Europa", ha detto Putin nella telefonata durata oltre un'ora. Il colloquio, ha spiegato il consigliere Ushakov, è stato "costruttivo e professionale". Poi il presidente russo Vladimir Putin ha fatto riferimento a cosa "potrebbe fare la parte americana per mettere fine alle ostilità in Ucraina il prima possibile".

E l'inquilino della Casa Bianca ha risposto che vorrebbe far finire la guerra in Ucraina il prima possibile. Putin, ha riferito ancora Ushakov, ha fornito a Trump "un'analisi oggettiva e approfondita della situazione attuale riguardo all'operazione militare speciale e alle prospettive di avanzamento". Tra gli argomenti citati, l'impegno comune a continuare a lavorare sullo scambio di prigionieri. I due leader, ha spiegato Ushakov, hanno concordato di restare in contatto, pronti a sentirsi di nuovo se necessario.

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