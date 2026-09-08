Merkel sulla vittoria di AfD: 'Mi fa sanguinare il cuore'

AGI - La vittoria dell'ultradestra di Alternativa per la Germania (AfD) alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt "mi fa sanguinare il cuore" e rappresenta un punto di svolta nella storia della Repubblica federale tedesca. Lo ha dichiarato l'ex cancelliera Angela Merkel.
"I sondaggi lo annunciavano, ma vedere il risultato nero su bianco provoca uno shock. Per me, come militante della Cdu, è qualcosa che mi fa sanguinare il cuore", ha affermato durante una fiera digitale a Colonia.
Merkel: "Una cooperazione con AfD non è possibile"
In Sassonia-Anhalt l'AfD ha ottenuto il 43,8% dei voti, contro il 17,2% dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il partito di Merkel e dell'attuale cancelliere Friedrich Merz. L'ex cancelliera ha criticato l'eccessiva attenzione dei partiti sul "cordone sanitario" contro l'AfD, sostenendo che dovrebbero invece concentrarsi sui propri programmi e presentarli in maniera convincente agli elettori. "È qualcosa che non ho inventato io e non mi piace come funziona. Non è qualcosa che convince la gente. Devo dire alle persone cosa voglio per il Paese, formulare posizioni concrete, per esempio sulle pensioni, e a partire da questo mostrare che una cooperazione con l'AfD non è possibile", ha spiegato Merkel.
L'ex cancelliera si è inoltre detta preoccupata per il peso assunto dalle emozioni rispetto ai fatti durante la recente campagna elettorale. Secondo Merkel, il dato sulla forte diminuzione della disoccupazione in Sassonia-Anhalt ha avuto meno presa sugli elettori rispetto alla paura di perdere il posto di lavoro. "Naturalmente anche le emozioni sono importanti e bisogna raggiungere le persone anche emotivamente. Ma i fatti devono essere presi in considerazione quando si argomenta. Se permettiamo alle emozioni di avere più importanza dei fatti, subiremo un arretramento della civiltà", ha avvertito l'ex cancelliera tedesca.
Le origini di AfD
L'AfD fu fondata nel 2013 da un gruppo che comprendeva ex esponenti della Cdu come protesta contro le politiche di salvataggio dell'euro e in risposta alla definizione di Merkel di quelle misure come "senza alternativa". I fondatori, guidati dall'economista Bernd Lucke, proponevano una scissione dell'Eurozona, limitandola ai Paesi del Nord. Successivamente il partito ha fatto dell'opposizione all'immigrazione uno dei suoi principali temi politici e ha attraversato un processo di radicalizzazione che ha portato Lucke e altri fondatori ad abbandonare la formazione.