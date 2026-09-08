Gli Houti bombardano l'Arabia Saudita, 73 feriti nei raid

AGI - Ansarollah, l'organo di informazione degli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran, ha annunciato che i ribelli sciiti hanno colpito obiettivi in Arabia Saudita. "Droni e missili yemeniti martellano il nemico saudita", ha scritto Ansarollah su Telegram, aggiungendo in un altro post che gli attacchi hanno colpito l'aeroporto internazionale di Abha, la base aerea King Khalid e impianti del colosso petrolifero statale Aramco ad Abha e Jizan.
Nei raid Houthi sull'Arabia Saudita almeno 73 feriti
Gli attacchi hanno causato 73 feriti, secondo la coalizione a guida saudita, che ha promesso una risposta. "Gli attacchi insensati della milizia terroristica Houthi, l'ultimo dei quali ha preso di mira obiettivi civili ed economici, hanno provocato il ferimento di 73 civili", ha dichiarato in una nota il Comando delle forze congiunte della coalizione. "Il Comando - conclude - adotterà inoltre tutte le misure e le azioni necessarie per rispondere alle fonti della minaccia e neutralizzarne il pericolo".
Riad annuncia una risposta ferma
"Adotteremo tutte le misure operative necessarie per dissuadere con fermezza la milizia terroristica Houthi", ha affermato il comando delle forze congiunte della coalizione. Negli attacchi sono state colpite le città saudite di Abha, Khamis Mushait, Jizan e Najran. Tra i feriti ci sarebbero "donne e bambini". Il portavoce della coalizione ha definito le azioni degli Houthi "una pericolosa escalation", "una flagrante violazione della sovranità del Regno e una minaccia diretta alla sua sicurezza". "L'approccio ostile della milizia Houthi sarà affrontato con tutta la fermezza necessaria", ha avvertito la coalizione, secondo cui il "comportamento criminale" del gruppo conferma "il suo rifiuto di raggiungere la pace e la stabilità nello Yemen e nei Paesi vicini".
Attività sospesa in alcune strutture energetiche
Diversi impianti e infrastrutture energetiche nel sud dell'Arabia Saudita sono stati colpiti in una serie di attacchi. Lo ha riferito il ministero saudita dell'Energia. Secondo il ministero, gli attacchi hanno provocato incendi in diversi siti, causando la sospensione temporanea di alcune operazioni.