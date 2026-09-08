Furto al Museo Renoir in Francia, rubati quattro quadri

AGI - Ammonta a 9 milioni di euro il valore delle opere d'arte rubate nelle prime ore di oggi al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, nel sud della Francia. Lo ha reso noto il sindaco della città, Bryan Masson. I due ladri, individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza, sono fuggiti abbandonando durante la corsa due dei quattro quadri sottratti e ritrovati nel giardino del museo.
"L'allarme del museo è scattato alle 5.48. Alle 5.53, appena cinque minuti dopo, la nostra polizia municipale era già sul posto", ha aggiunto il sindaco di estrema destra, affermando che "attaccare il Museo Renoir significa attaccare una parte della storia e del patrimonio di Cagnes-sur-Mer. Si tratta di atti particolarmente gravi".
I recenti precedenti nei musei francesi
Questo furto è avvenuto quasi un anno dopo la rapina di alto profilo al Louvre, il museo più visitato al mondo, nel cuore di Parigi, durante la quale gli otto gioielli della corona di Francia – tuttora dispersi – furono rubati dalla Galleria Apollo.
Da allora, il Ministero della Cultura ha fatto della sicurezza dei musei una priorità, un fatto che gli eventi recenti ci ricordano regolarmente.
Alla fine di luglio, una collana d'oro appartenente al Tesoro di Vix, risalente al periodo celtico e sepolta 2500 anni fa in Borgogna, nella Francia orientale, è stata rubata in pieno giorno da un museo di Châtillon-sur-Seine, già bersaglio di due precedenti tentativi di furto.
Ai primi di luglio, a nord di Strasburgo (Francia orientale), dei ladri hanno rubato gioielli anche dal Museo Lalique di Wingen-sur-Moder. La perdita stimata: oltre 4,5 milioni di euro.
Le misure di sicurezza del Ministero
In un piano in 33 punti presentato a luglio, il Ministero della Cultura ha raccomandato in particolare la rimozione temporanea di alcuni pezzi dalle vetrine. L'obiettivo è "salvaguardare gli oggetti più vulnerabili in luoghi idonei, che saranno individuati per ciascun dipartimento, mentre si procede alla messa in sicurezza delle loro esposizioni", ha spiegato il Ministero in un comunicato.
Fondato nel 1960, il Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, ha sede nell'ultima residenza del pittore Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Oggi, oltre agli arredi originali, il Museo Renoir espone oggetti e mobili appartenuti a Renoir, tra cui il suo cavalletto e la sua sedia a rotelle, nonché ritratti, paesaggi e nudi dipinti dall'artista.