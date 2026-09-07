Elezioni in Usa, aggredita la candidata democratica in Ohio

AGI - Aggressione nel corso di un comizio per le elezioni in Usa. La candidata democratica alla carica di governatrice dell’Ohio, Amy Acton, è stata aggredita durante un evento elettorale. Un uomo armato si è lanciato contro Acton mentre la candidata si trovava sul palco a parlare. Diverse persone sono rimaste ferite.
L'aggressione durante un evento per le elezioni
Lo staff della democratica ha ringraziato le forze dell’ordine per la “rapidità dell’intervento”. “Questo tipo di violenza non ha posto in Ohio. Acton si schiererà sempre contro il caos, l’odio e il livore che ci mettono gli uni contro gli altri”, ha aggiunto.
Chi è Amy Acton
Acton è un medico che ha ricoperto il ruolo di direttrice del dipartimento della Salute dello Stato. Il suo sfidante a novembre è il repubblicano Vivek Ramaswamy. L’aggressore è stato bloccato e arrestato dalla polizia.
La candidata dem ringrazia la polizia
"Durante la fiera di Canfield, un individuo armato si è avventato contro Acton, ferendo diverse persone", ha dichiarato la portavoce di Acton, Addie Bullock. La candidata dem si è detta "grata per l'intervento rapido e deciso delle forze dell'ordine e prega per la pronta guarigione dei feriti".
Le accuse per l'aggressore
L’uomo arrestato dovrà ora rispondere di due capi d'accusa: aggressione e disturbo della quiete pubblica, dopo che due anziani sono stati spinti a terra durante l'incidente, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Mahoning, Jerry Greene, all'emittente affiliata alla CNN WFMJ. Greene ha aggiunto che le forze dell'ordine hanno trovato due armi da fuoco addosso all'individuo, il quale sembrava avere in mano un telefono o una macchina fotografica durante l’aggressione.