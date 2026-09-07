Tensione tra Russia e Germania.Chiuso consolato a San Pietroburgo

AGI - La Russia ha deciso di chiudere il consolato generale tedesco a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro e non oltre il 18 settembre. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo come riporta Ria Novosti.
L'annuncio del ministero degli Esteri della Russia
"La parte russa revoca il proprio consenso all'operatività del consolato generale della Repubblica federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro e non oltre il 18 settembre 2026, e tutti i suoi dipendenti dovranno lasciare la Federazione Russa entro tale data", ha dichiarato il ministero in una nota.
Il 1 settembre, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul aveva annunciato che la Germania avrebbe chiuso il Consolato Generale russo a Bonn il 18 settembre e avrebbe rescisso l'accordo relativo alle attività della Casa Russa a Berlino. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha indicato che, a seguito di questa decisione, sarebbero state chiuse anche le sedi del Goethe-Institut in Russia. Il ministero degli Esteri russo ha definito la chiusura del consolato generale a Bonn un passo verso la distruzione delle relazioni tra Russia e Germania. Le nuove tensioni sono nate dopo che Berlino ha accusato Mosca del tentato attacco con drone all'aeroporto di Lipsia.
Mosca festeggia il trionfo di Afd
Intanto, Mosca esulta per il trionfo di AfD alle elezioni in Sassonia Anhalt. "La storica vittoria umilia l'arroganza, la mentalità ristretta, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo", ha scritto Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Vladimir Putin per gli Investimenti e la cooperazione economica tedesca, su X.
"I tedeschi hanno parlato e la Germania si è svegliata. L'umiliato Merz è appena diventato uno Starmer", ha aggiunto. Il candidato di AfD vincitore, Ulrich Siegmund, "è la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra", ha aggiunto in un altro post.