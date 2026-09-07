Re Carlo frena su Harry e Meghan: 'Nessun trattamento da Altezze'

AGI - Il ritorno nel Regno Unito dopo sei anni di assenza non modifica la posizione istituzionale dei duchi di Sussex. Re Carlo III ha chiarito in modo definitivo che il figlio Harry e la moglie Meghan Markle continueranno a rimanere estranei ai ruoli ufficiali della monarchia britannica, confermando che per la coppia non ci sarà alcun diritto all'impiego del trattamento formale di "Sua Altezza Reale". Rispondendo alle frequenti richieste di chiarimento sorte dopo il rientro in Gran Bretagna dei duchi insieme ai due figli, il sovrano ha specificato che lo status attuale rimarrà del tutto invariato e che l'uso dei titoli ufficiali proseguirà nello stato di sospensione deciso in precedenza.
La posizione di Buckingham Palace e la lettera di Re Carlo
La precisazione del monarca, emersa attraverso una lettera filtrata sui media britannici, ha voluto ribadire la linea di continuità rispetto alle decisioni prese in passato. Carlo III ha ricordato come siano stati gli stessi Harry e Meghan a scegliere un percorso di maggiore autonomia dalla dinastia, chiedendo esplicitamente il rispetto per la propria indipendenza finanziaria e per la riservatezza della vita privata. Una decisione che la Corona intende continuare a tutelare e rispettare pienamente. La presenza dei Sussex sul suolo britannico non darà quindi luogo a un reintegro tra i membri operativi della famiglia reale, né comporterà una revisione delle prerogative o dei privilegi connessi alla loro posizione.
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