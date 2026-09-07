Oktoberfest, birra a 16 euro scontro sul monopolio: cosa succede

AGI - Autunno significa, in Germania, Oktoberfest e l'evento di Monaco di Baviera è anche il garante della birra locale. Strettamente locale. Tanto da far paventare una battaglia legale contro il "cartello" della birra di Monaco.
Per generazioni, gli stessi produttori di birra hanno versato ogni singola goccia all'Oktoberfest. Gli organizzatori affermano che si tratta di preservare la purezza del baccanale bavarese. I critici lo definiscono un vero e proprio cartello, rileva il Wall Street Journal. Si sta preparando uno scontro per stabilire chi ha il diritto di vendere birra, gestire i tendoni e, in generale, partecipare alla festa.
"È la battaglia più difficile che si possa combattere a Monaco", ha affermato Steffen Marx, che sogna di vendere la sua birra Giesinger Bräu all'Oktoberfest da quando ha fondato il birrificio in un garage nel 2006. Ha raccolto 21.000 delle 35.000 firme necessarie per indire un referendum cittadino che potrebbe permettere alla sua birra di entrare all'Oktoberfest il prossimo anno.
Quest'anno, si prevede che 6,7 milioni di persone si riverseranno in città a partire dal 19 settembre per tracannare birra e immettere nell'economia circa un miliardo e mezzo di euro.
La legge di purezza del 1487 e la battaglia del Principe
Per preservare l'autenticità della festa, la città ammette solo birra proveniente da birrifici di Monaco "consolidati e rinomati" che rispettano la legge di purezza del 1487: orzo, luppolo e acqua provenienti da un pozzo all'interno dei confini cittadini. Di conseguenza, per decenni solo sei birrifici hanno fornito tutte le bevande. Persino il Principe di Baviera, la cui famiglia ha inventato l'Oktoberfest, è stato respinto.
Le regole tutelano la qualità e il carattere del festival, ha affermato Christian Scharpf, responsabile del lavoro e degli affari economici di Monaco, che sovrintende all'evento. Quella che per alcuni è una tradizione, per altri è un cartello. Scharpf ha affermato che le attuali norme sulla birra sono state confermate in tribunale.
Negli anni '80, il principe Luitpold di Baviera tentò di far partecipare la sua birra all'Oktoberfest. Il suo birrificio inizialmente si trovava fuori dai confini cittadini. Quando si offrì di allestire un birrificio mobile e produrre birra nell'area del festival, la città rifiutò, sostenendo che troppi altri produttori avrebbero voluto fare lo stesso. In seguito, aprì un birrificio permanente in un parco di Monaco, ma la città gli vietò la vendita di birra da asporto, sostenendo che non avesse una capacità produttiva sufficiente.
"Qualunque cosa facciate, la città di Monaco cercherà di trovare nuove scuse per bloccare i nuovi fornitori", ha affermato il principe. Ha intentato causa, denunciando un cartello e un monopolio delle vendite. I giudici non si sono lasciati intimorire dal fatto che gli antenati di Luitpold producessero birra nella regione fin dal 1260, avessero redatto la legge sulla purezza della birra e inventato l'Oktoberfest per le nozze del suo trisavolo, il re Ludovico I, nel 1810. Un tribunale di Monaco si pronunciò contro Luitpold nel 1990.
La decisione della Corte Suprema e la sfida dei tendoni
Quest'anno la discussione si è estesa anche ai tendoni che ospitano i festeggiamenti. Queste strutture possono essere più grandi di un campo da calcio, svilupparsi su diversi piani e contenere 8.000 persone. Scharpf ha affermato che in passato i tribunali hanno confermato la legittimità della procedura di gara. La Corte suprema bavarese esaminerà il caso l'11 settembre.
Alexander Egger, CEO di Münchner Stubn, auspica che le gare d'appalto vengano aperte ai venditori di tutta l'Unione Europea. Secondo lui, ciò aumenterebbe la concorrenza e abbasserebbe i prezzi. L'anno scorso, alcuni stand, incluso il suo, vendevano un litro di birra a 15,80 euro, circa il 30% in più rispetto ai prezzi tipici del centro di Monaco.
La causa ha alimentato i timori che, se società straniere gestiscono le tende, possano introdurre birra e cibo stranieri.