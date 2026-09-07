Germania, la Russia esulta per il trionfo di AfD in Sassonia

AGI - Mosca esulta per il trionfo di AfD alle elezioni in Sassonia Anhalt. "La storica vittoria umilia l'arroganza, la mentalità ristretta, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo", ha scritto Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Vladimir Putin per gli Investimenti e la cooperazione economica tedesca, su X.
"I tedeschi hanno parlato e la Germania si è svegliata. L'umiliato Merz è appena diventato uno Starmer", ha aggiunto. Il candidato di AfD vincitore, Ulrich Siegmund, "è la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra", ha aggiunto in un altro post.
Il candidato alla presidenza della Sassonia: "Non c'è motivo di avere paura"
"Non c'è alcun motivo di avere paura". Lo ha dichiarato il candidato dell'AfD alla presidenza della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, rispondendo alle preoccupazioni delle persone di origine straniera per la possibile formazione di un governo guidato dal suo partito.
"Abbiamo un programma rispettoso dello Stato di diritto", ha assicurato Siegmund, sostenendo di voler coinvolgere tutti e colmare le divisioni. "Altri dovrebbero chiedersi chi stia davvero escludendo le persone", ha aggiunto.
"Siamo tutti esseri umani. Dovremmo tornare a parlare di più gli uni con gli altri invece che gli uni degli altri", ha affermato il candidato dell'AfD. Nel suo programma elettorale, il partito in Sassonia Anhalt chiede tuttavia una "offensiva per le espulsioni e la remigrazione" e sostiene che i lavoratori qualificati considerati "estranei alla cultura" tedesca debbano lasciare il Land.
Siegmund: "Pure Musk ci sostiene"
Un governo dell'AfD in Sassonia-Anhalt rappresenterebbe nel lungo periodo "un vantaggio competitivo" per il Land, ha poi sostenuto il candidato alla presidenza regionale Ulrich Siegmund, respingendo gli allarmi lanciati dagli istituti economici. "Gli imprenditori hanno votato per noi", ha affermato Siegmund.
"Anche Elon Musk si è espresso concretamente, il che dimostra che esiste un grande interesse internazionale", ha aggiunto. Secondo il candidato dell'AfD, "il futuro è conservatore di destra", mentre problemi economici come gli elevati prezzi dell'energia dovrebbero essere affrontati a livello federale.
L'Istitituto Leibniz: "Le politiche xenofobe penalizzano l'economia"
Il presidente dell'Istituto Leibniz per la ricerca economica di Halle, Reint Gropp, ha invece stimato che politiche xenofobe potrebbero ridurre ogni anno la crescita economica della Sassonia-Anhalt di una quota compresa tra 0,5 e un punto percentuale. Il rallentamento sarebbe dovuto soprattutto alla diminuzione dell'immigrazione e alle crescenti difficoltà nel reperire lavoratori qualificati. L'istituto ha inoltre calcolato un divario di almeno 2,2 miliardi di euro all'anno tra il costo delle promesse elettorali dell'AfD e le risorse indicate dal partito per finanziarle.
Bsw ago della bilancia per il governo regionale in Sassonia
Il Bsw potrebbe facilitare l'elezione del candidato dell'AfD Ulrich Siegmund alla presidenza della Sassonia-Anhalt. Il capolista del partito di Sahra Wagenknecht nel Land, Thomas Schulze, ha annunciato che il nuovo gruppo parlamentare si asterrà in un eventuale terzo scrutinio per la scelta del presidente regionale. "Non parteciperemo a una coalizione costruita sul cordone sanitario", ha dichiarato Schulze a Deutschlandfunk.
Al terzo turno nel Parlamento di Magdeburgo è sufficiente la maggioranza semplice: l'astensione del Bsw potrebbe quindi consentire all'AfD di eleggere Siegmund. Schulze ha precisato che bisognerà attendere per sapere se il candidato dell'AfD si presenterà effettivamente al voto.
Il Bsw si aspetta comunque che il partito vincitore delle elezioni avvii colloqui con le altre forze politiche. Il capolista ha inoltre confermato che il Bsw intende proporre per la presidenza del Land una figura indipendente dai partiti. Il nome, ha assicurato, sarà scelto tra personalità della Sassonia-Anhalt e annunciato "a breve".