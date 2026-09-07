Un aereo cargo di Amazon esce di pista a Miami, cinque morti
Un aereo cargo di Amazon esce di pista a Miami, cinque morti e tre feriti gravi 
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Un aereo cargo di Amazon esce di pista a Miami, cinque morti e tre feriti gravi

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sono in corso verifiche per capire il perché il velivolo non sia riuscito a fermarsi prima della fine della pista finendo per urtare diversi mezzi
Andrea Managò
L'aereo cargo uscito di pista a Miami
CHANNA KHANNA / AFP - L'aereo cargo uscito di pista a Miami
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AGI - Almeno cinque persone sono morte dopo che un aereo cargo di Amazon è uscito di pista l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami nella notte di ieri (orario italiano). Il velivolo ha urtato diverse vetture sprigionando una densa colonna di fumo nero mentre prendeva fuoco.

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Fuori pista di un aereo a Miami, morti e feriti

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Altre cinque persone sono rimaste ferite nell'incidente, di cui tre in condizioni gravi. Tra le persone portate in ospedale ci sono anche i due piloti dell'aereo cargo. Il capo dei vigili del fuoco di Miami-Dade, Raied Ray Jadallah, ha spiegato che tre feriti sono in condizioni critiche e sono stati trasportati in un centro traumatologico, mentre altre due persone sono state portate in un ospedale locale.

I soccorsi e le persone intrappolate

Diverse tra le vittime sono rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo e hanno dovuto essere estratte dalle vetture. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con 60 unità e circa 200 pompieri. Al loro arrivo, hanno trovato l'aeromobile fuori dall'area operativa dell'aeroporto, avvolto dalle fiamme e con una grande quantità di fumo. I pompieri hanno affrontato un incendio complesso nel vano motore e hanno utilizzato schiuma da unità specializzate in incendi aeroportuali per spegnerlo.

Verifiche sulla dinamica dell'incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, perché l'aereo non sia riuscito a fermarsi prima della fine della pista, finendo per urtare dei mezzi. Secondo i dati del sito di monitoraggio Flightradar24, l'aereo viaggiava a quasi 130 miglia orarie (circa 210 km/h) quando ha lasciato la parte utilizzabile della pista.

Il Boeing 737-300

Il velivolo coinvolto è un Boeing 767-300, secondo la Federal Aviation Administration (FAA) – che ha avviato un'indagine sull'accaduto – l'aereo è uscito di pista intorno alle 14.00 ora locale dopo essere arrivato dall'aeroporto internazionale Luis Muñoz Marín di San Juan, a Porto Rico. Boeing ha espresso il proprio "profondo cordoglio alle famiglie e ai cari delle vittime" dell'incidente aereo che ha coinvolto un cargo di Amazon dopo l'atterraggio. "I nostri pensieri vanno ai feriti e a tutte le persone colpite da questa tragedia. L'azienda sta "collaborando alle indagini".

Da aereo passeggeri a cargo

Secondo la compagnia aerea, il 767-300 era stato originariamente consegnato come aereo passeggeri nel 1994 e poi successivamente convertito in aereo cargo "da una terza parte". Anche il National Transportation Safety Board ha inviato una squadra di intervento per indagare sull'incidente. "Stiamo collaborando strettamente con le autorità e i funzionari locali per capire esattamente cosa sia accaduto", ha specificato la portavoce di Amazon, Kelly Nantel.

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