Boeing cargo Amazon fuori pista a Miami, 5 morti e diversi feriti

AGI - È di almeno cinque morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto a Miami, dove un Boeing 767 cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio allo scalo internazionale. Il velivolo ha investito diverse auto e ha preso fuoco.
L'aereo cargo con la livrea di Amazon ha oltrepassato la pista dopo l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami, colpendo diversi veicoli e prendendo fuoco.
Update: BOEING 767 OVERRUNS RUNWAY AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT— FL360aero (@fl360aero) September 6, 2026
A Boeing 767-33 operated by Prime Air has reportedly overrun the runway at Miami International Airport (MIA), Florida.
Emergency response crews are at the scene. Details regarding possible injuries, aircraft… https://t.co/2iqXSpEBjg pic.twitter.com/FuKDAEdCML
I dettagli del volo e le operazioni di soccorso
Il Boeing 767-300, identificato dall'aeroporto come il volo Prime Air 7598, era decollato dallo scalo Luis Muñoz Marín di San Juan, a Porto Rico, ed è atterrato a Miami intorno alle 14 locali, secondo la Federal Aviation Administration.
Più di 60 unità dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso della contea di Miami-Dade sono intervenute sul posto. "Le squadre hanno trovato un aereo che aveva preso fuoco in seguito all'incidente, con fiamme intense e una densa colonna di fumo", si legge in una nota diffusa dal New York Times. "I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere l'incendio e ci sono diversi pazienti".
Le immagini diffuse dall'emittente Nbc6 mostrano una grande nube di fumo nero levarsi dal velivolo. Tutte le piste e le vie di rullaggio dello scalo sono state chiuse e la Faa ha disposto lo stop dei voli. Amazon non ha rilasciato commenti nell'immediato.
Le dichiarazioni della sindaca di Miami
"Ora sappiamo che cinque persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite", ha dichiarato la sindaca della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante una conferenza stampa nello scalo.
Tre dei feriti sono in condizioni critiche, mentre gli altri due sono stati trasportati in un ospedale locale, ha precisato il capo dei vigili del fuoco di Miami-Dade, Ray Jadallah.