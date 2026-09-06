Ucraina, gli inviati di Trump arrivati a Kiev per missione pace

AGI - Dopo la Russia la missione degli inviati di Trump prosegue in Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Kiev per la loro prima visita nel paese di Zelensky dopo aver incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. Sono arrivati nella capitale ucraina in treno ed è previsto un loro incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. "La pace è necessaria", ribadisce il leader di Kiev.
Intanto emergono sia da Mosca quanto da Washington i primi particolari sull'incontro di ieri, durato oltre tre ore tra Putin e i due diplomatici americani. Il Cremlino ha definito il colloquio "franco e costruttivo". E la Casa Bianca ha rivelato che sono stati analizzati "piani concreti" per la pace.
Zelensky: "La pace è necessaria"
Nel frattempo Zelensky spiega che "siamo pronti al confronto", con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, scrive il presidente ucraino su X pubblicando alcune immagini di una riunione preparatoria con il proprio team di negoziatori. "L'Ucraina è sempre stata e continuerà a essere costruttiva. Siamo interessati ad avvicinare la fine della guerra. La pace è necessaria. Sono necessarie garanzie di sicurezza. È necessario che la pace postbellica abbia un carattere dignitoso", aggiunge il leader di Kiev.
A meeting with our negotiating team ahead of the meeting with the U.S. President’s envoys. We are ready for the conversation. Ukraine has always been and will remain constructive. We are interested in bringing the end of the war closer. Peace is needed. Security guarantees are… pic.twitter.com/WIqQKZfLAs— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026
Attacchi incrociati tra Ucraina e Mosca
Intanto però continuano gli attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. La tregua ordinata da Putin e accettata dal leader di Kiev è di sole 72 ore (a partire dalla mezzanotte di ieri) ed è circoscritta al territorio di Kiev per permettere la visita degli inviati di Trump in sicurezza. Fuori da questo perimetro continuano a cadere le bombe. Pioggia di droni russi e un morto a Zaporizhzhia. Kiev colpisce una raffineria di petrolio a Rjazan città a 200 chilometri a sude est di Mosca.
L'incontro tra Putin e gli inviati di Trump
"Il colloquio è durato tre ore e dieci minuti, è stato significativo, costruttivo, estremamente franco e riservato", ha dichiarato ai giornalisti Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo che ha partecipato all'incontro "La discussione su questioni di estrema gravità è proseguita sia in un contesto formale che in modo informale, a tavola".
In particolare Steve Witkoff e Jared Kushner hanno presentato a Vladimir Putin diverse possibili modalità di risoluzione del conflitto in Ucraina. Durante l'incontro che i due inviati del presidente di Donald Trump hanno avuto con il presidente russo "non hanno solo ribadito il loro tradizionale interesse per una rapida cessazione delle ostilità, ma hanno anche avanzato una serie di considerazioni sulle possibili vie per una soluzione", ha riferito ancora Ushakov.
La Casa Bianca: "Al vaglio piani concreti per la pace"
Gli inviati statunitensi hanno discusso "piani concreti" per i prossimi passi da compiere al fine di porre fine alla guerra in Ucraina durante l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Steve Witkoff e Jared Kushner "hanno discusso piani concreti per i prossimi passi, che saranno annunciati nelle prossime settimane, e attendono con interesse incontri altrettanto produttivi domani in Ucraina", ha detto un funzionario della Casa Bianca.
La Russia attacca Zaporizhzhia
La Russia ha lanciato un attacco notturno contro l'Ucraina utilizzando 108 droni e colpendo 11 località tra cui Zaporizhzhia, dove una persona è rimasta uccisa.
Le difese aeree ucraine sono riuscite ad abbattere o neutralizzare 82 droni (inclusi i modelli Shahed e Gerbera, oltre ad altre tipologie) e sei droni russi S8000 "Banderol".
Tuttavia, sono stati registrati impatti in 11 siti, mentre i droni abbattuti e i detriti sono caduti in altre sette località. A Zaporizhzhia le forze russe hanno utilizzato velivoli senza pilota per attaccare il capoluogo regionale. Un uomo di 74 anni è rimasto ucciso nell'attacco in cui sono rimaste ferite anche due donne e un altro uomo. Si sono sviluppati incendi in due condomini da cui sono stati evacuati 16 residenti.
A meeting with our negotiating team ahead of the meeting with the U.S. President’s envoys. We are ready for the conversation. Ukraine has always been and will remain constructive. We are interested in bringing the end of the war closer. Peace is needed. Security guarantees are… pic.twitter.com/WIqQKZfLAs— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026
Droni ucraini colpiscono una raffineria di petrolio in Russia
Droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Rjazan e preso di mira altre città in tutta la Russia. Nell'impianto di raffinazione è scoppiato un incendio, ha riferito il canale Telegram Exilenova Plus.
La difesa aerea è entrata in azione a Batajsk, nella regione di Rostov (un sobborgo del capoluogo regionale Rostov sul Don), secondo quanto riportato da Exilenova Plus. Sono state segnalate esplosioni anche a Rostov sul Don, dove i droni hanno bersagliato la città per quattro ore.
Il governatore della regione di Rostov, Jurij Sljusar, ha confermato l'attacco, aggiungendo che tre edifici residenziali sono stati danneggiati in città e un bambino è stato ricoverato in ospedale. Trentasei droni ucraini sono stati abbattuti sopra la regione, ha affermato il governatore.