Germania, oggi le elezioni in Sassonia-Anhalt. Favorito l'AfD

AGI - Le elezioni nel Land orientale della Sassonia-Anhalt, nell'area sudorientale della Germania, offrono oggi al partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) l'opportunità di ottenere un'altra vittoria elettorale regionale: un'occasione unica per governare se otterrà la maggioranza assoluta.
AfD favorito con il 43 per cento
Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto attribuiscono all'AfD il 43 per cento, una percentuale che potrebbe significare la maggioranza assoluta e una percentuale molto più alta rispetto a quella attribuita agli altri partiti. Ad esempio, il partito conservatore del primo ministro regionale Sven Schulze, l'Unione cristiano-democratica (Cdu), è stato valutato al 23 per cento nei sondaggi, mentre la Sinistra avrebbe non più del 13 per cento.
Circa 1,7 milioni di elettori esprimerà la sua preferenza e un'eventuale vittoria dell'AfD sarebbe il secondo successo del partito a livello regionale, dopo quello ottenuto nella regione orientale della Turingia nel 2024. Il suo candidato a primo ministro in Sassonia-Anhalt è Ulrich Siegmund, un politico su cui i leader nazionali dell'AfD si affidano per governare, anche se la formazione di estrema destra viene osservata dai servizi di sicurezza del ministero degli Interni regionale come un "caso sicuro" di estremismo di destra.
Lo spettro del populismo sugli investimenti
I copresidenti dell'AfD, Alice Weidel e Tino Chrupalla, hanno affermato giovedì 3 settembre che "la maggioranza assoluta è possibile". Ma, come ha spiegato a EFE Wolfgang Schroeder, politologo e professore dell'Università di Kassel, "lo scenario più plausibile è che si formi un governo di minoranza" per evitare che l'AfD arrivi a governare il primo Stato federato in Germania. Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, mette in guardia gli elettori: "Se, come è possibile, una forza politica populista di destra raggiungerà la maggioranza assoluta, allora gli investitori internazionali ci penseranno tre volte a investire".