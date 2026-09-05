Caccia alla talpa: macchina della verità per 50 ufficiali USA
Il Pentagono cerca la fonte delle fughe di notizie, macchina della verità per 50 militari
Home>Estero

Il Pentagono cerca la fonte delle fughe di notizie, macchina della verità per 50 militari

I test, condotti ad agosto dopo le rivelazioni sulla diminuzione di armamenti
La macchina della verità
Afp - La macchina della verità
usa pentagono macchina verità
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - La fuga di notizie sulla drastica riduzione delle scorte di armamenti a causa della guerra in Iran ha creato non pochi imbarazzi all'amministrazione americana, con il presidente Donald Trump che se l'è presa con il suo ministro Pete Hegseth. Così è stata lanciata una caccia alla 'gola profonda'.

I test al poligrafo per gli alti ufficiali

ADV

A quanto riporta il New York Times, una cinquantina di alti ufficiali e funzionari dello Stato maggiore sono stati sottoposti alla macchina della verità. I test poligrafici sono stati condotti ad agosto, subito dopo che la stampa americana ha rivelato una pericolosa diminuzione di armamenti chiave, tra cui missili a lungo raggio e intercettori Patriot.

ADV

Esito delle indagini sulla sicurezza nazionale

Sulla carta, solo un piccolo gruppo di persone aveva accesso ai dettagli segreti sulle munizioni, ha ricordato la Cbs, e si temeva che qualcuno potesse lavorare per servizi segreti stranieri. Le domande sottoposte agli ufficiali hanno riguardato varie questioni relative alla sicurezza nazionale, per capire se fossero state passate informazioni classificate ai media. Secondo le fonti della Cbs, nessuno ha fallito il test.

ADV