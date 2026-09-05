Caccia alla talpa: macchina della verità per 50 ufficiali USA

AGI - La fuga di notizie sulla drastica riduzione delle scorte di armamenti a causa della guerra in Iran ha creato non pochi imbarazzi all'amministrazione americana, con il presidente Donald Trump che se l'è presa con il suo ministro Pete Hegseth. Così è stata lanciata una caccia alla 'gola profonda'.
I test al poligrafo per gli alti ufficiali
A quanto riporta il New York Times, una cinquantina di alti ufficiali e funzionari dello Stato maggiore sono stati sottoposti alla macchina della verità. I test poligrafici sono stati condotti ad agosto, subito dopo che la stampa americana ha rivelato una pericolosa diminuzione di armamenti chiave, tra cui missili a lungo raggio e intercettori Patriot.
Esito delle indagini sulla sicurezza nazionale
Sulla carta, solo un piccolo gruppo di persone aveva accesso ai dettagli segreti sulle munizioni, ha ricordato la Cbs, e si temeva che qualcuno potesse lavorare per servizi segreti stranieri. Le domande sottoposte agli ufficiali hanno riguardato varie questioni relative alla sicurezza nazionale, per capire se fossero state passate informazioni classificate ai media. Secondo le fonti della Cbs, nessuno ha fallito il test.