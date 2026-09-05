Passeggero violento in volo, immobilizzato con lo scotch

AGI - Placcato e poi avvolto nel nastro adesivo: solo così l'equipaggio di un volo American Airlines è riuscito ad avere la meglio su un passeggero che all'improvviso ha dato in escandescenze. Una volta a Baltimora, dove l'aereo è stato deviato, Arthur Lundeen, 67 anni, originario dell'Arizona, è stato arrestato.
L'immobilizzazione e il dirottamento
Era stato immobilizzato al proprio sedile con del nastro adesivo e le mani bloccate con delle fascette di plastica. L'arresto è stato eseguito dalla polizia del Maryland all'atterraggio. Il volo American Airlines AA 618 era decollato da Dallas ed era diretto a Newark. Un passeggero ed ex agente delle forze dell'ordine, ha raccontato alla Abc di aver sentito dei tafferugli quando il volo era a tre quarti della tratta.
L'escalation e l'insulto ai passeggeri
"Il tizio seduto due file dietro di noi ha iniziato ad assumere un atteggiamento aggressivo, rivolgendo commenti denigratori al personale di volo e agli altri passeggeri, usando insulti razzisti e un linguaggio volgare, oltre a espressioni molto offensive nei confronti delle donne" sedute nella fila dietro di lui.
L'intervento e l'arresto
L'ex agente e un suo amico hanno tenuto sotto controllo la situazione e sono intervenuti dopo che Lundeen era passato alle vie di fatto. L'aereo è stato deviato verso l'aeroporto internazionale di Baltimora-Washington intorno alle 22,15 e i due passeggeri sono rimasti accanto a Lundeen fino all'arrivo delle forze dell'ordine, salite a bordo per prenderlo in custodia.
"Non volevamo fargli del male: il nostro obiettivo era immobilizzarlo e controllarlo, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente", ha affermato l'ex agente. Lundeen è stato fatto scendere dall'aereo e il volo è ripartito alla volta di Newark. Lundeen è stato incriminato per condotta molesta e aggressione di secondo grado, ha reso noto la polizia.