Inviati di Trump per la pace, bombe a Kiev: c’è la tregua?

AGI - Sotto i bombardamenti russi, Kiev attende l'arrivo dei mediatori Usa. Attacchi notturni di Mosca hanno preso di mira gli aeroporti della capitale ucraina, mentre è previsto l'arrivo degli inviati di Donald Trump per discutere un piano volto a porre fine a oltre quattro anni di guerra.
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato ieri l'invio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca nella capitale ucraina, ultimo tentativo di Washington di sbloccare lo stallo diplomatico nel conflitto.
Attacchi sugli aeroporti di Kiev e la reazione di Zelensky
La Russia ha colpito un obiettivo civile nella regione di Dnipro durante la notte, causando la morte di quattro persone, e ha preso di mira anche i due aeroporti di Kiev. Una mossa che, secondo Zelensky, punta a ostacolare la visita degli inviati.
"È evidente che questi attacchi russi agli aeroporti rappresentano una reazione alle discussioni e ai preparativi per l'eventuale utilizzo di un aereo da parte della delegazione statunitense per recarsi in Ucraina", ha affermato Zelensky su X, aggiungendo che da parte ucraina non vi saranno "minacce alla diplomazia".
Sarà la prima volta che Witkoff e Kushner visiteranno Kiev da quando Trump è tornato in carica. Viaggiare in aereo sarebbe una mossa alquanto insolita, dato che lo spazio aereo ucraino è chiuso dall'invasione russa e leader e funzionari in visita a Kiev hanno finora viaggiato prevalentemente in treno.
L'incontro con Putin e il piano di pace di Washington
L'arrivo degli inviati a Kiev è previsto per domani, mentre la testata statunitense Axios ha riportato che oggi i due incontreranno il presidente russo Vladimir Putin a Mosca.
Trump ha dichiarato ai giornalisti che i negoziatori cercheranno di valutare se vi siano margini di progresso verso la pace. "Ho inviato Steve Witkoff e Jared Kushner, due grandi negoziatori. Hanno svolto un ottimo lavoro e li abbiamo mandati li' per vedere se è possibile concludere qualcosa. E c'è una buona probabilità che ci riusciremo", ha detto Trump "Portano con sè una proposta per porre fine alla guerra". Il Presidente non ha specificato se il piano preveda la cessione di territori da parte dell'Ucraina - ipotesi avanzata in precedenza - limitandosi ad aggiungere: "Abbiamo un'idea per la pace".
Witkoff e Kushner, già coinvolti in negoziati per cessate il fuoco a Gaza e in Iran, si sono recati più volte a Mosca nel corso di precedenti tentativi diplomatici.
Escalation militare e proposta di cessate il fuoco
Il rinnovato slancio diplomatico giunge mentre Russia e Ucraina si colpiscono a vicenda con attacchi missilistici e di droni a lungo raggio. Poche ore prima dell'annuncio di Trump, un drone russo ha colpito il quartier generale dello Sbu (il servizio di sicurezza ucraino) nel centro di Kiev.
L'attacco, che secondo Zelensky mirava all'ufficio del capo ad interim dell'agenzia, è stato il primo sul quartier generale dei Servizi dall'inizio dell'invasione. Nonostante la natura senza precedenti dell'attacco, il presidente ucraino ha proposto di osservare un cessate il fuoco con la Russia per tutta la durata della visita degli inviati statunitensi.
"Non ci saranno attacchi aerei da parte nostra e la Russia dovrà garantire, in modo reciproco, un cessate il fuoco per il tempo necessario a condurre questi colloqui", ha detto nel suo discorso serale. Mosca non ha commentato immediatamente la proposta e qualche ora più tardi, Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, ha riferito che un attacco russo ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre cinque nella città sud-orientale di Kamianske.
Il viaggio di Witkoff e Kushner avviene a più di una settimana di distanza da una indedita visita a Mosca del direttore della Cia, John Ratcliffe, che - secondo i media statunitensi - è andato a mettere in guardia la Russia contro qualsiasi attacco agli Stati membri della Nato.