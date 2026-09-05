Centinaia di 'incappucciati' hanno bloccato il porto di Dover

AGI Centinaia di 'incappucciati' hanno bloccato l'accesso al porto di Dover per protestare contro i migranti che attraversano la Manica.
I dimostranti hanno interrotto per ore, fino a mezzogiorno di sabato 5 settembre, il traffico dei traghetti tra la Francia e il Regno Unito.
La protesta 'Stop the boats'
I manifestanti avevano inizialmente bloccato tutte le vie di accesso e uscita dal terminal. Le immagini diffuse online mostravano persone vestite di nero e con il volto coperto da passamontagna che si riversavano sulle strade circostanti il porto. In una diretta online, apparentemente girata da uno dei manifestanti, un gruppo di uomini vestiti di nero scandiva lo slogan 'Stop the boats' ('fermate le barche') di fronte a uno schieramento di polizia.
BREAKING: MOMENT DOVER PROTESTORS BEGAN MARCHING— Basil the Great (@BasilTheGreat) September 5, 2026
Straight through Police Lines
The Police are powerless, the patriots have wonpic.twitter.com/XsV3ouOlK9
La sfida del Regno Unito contro l'immigrazione
La Gran Bretagna è alle prese con la sfida di arginare le traversate su piccole imbarcazioni che negli ultimi anni hanno portato decine di migliaia di migranti sulle coste del sud-est dell'Inghilterra. La questione è stata cavalcata con insistenza dal partito di estrema destra Reform UK, la cui popolarità è cresciuta grazie al sentimento anti-immigrazione.
Gli sbarchi dalla Manica
Il governo laburista di centro-sinistra ha dichiarato che, durante l'estate, il numero di imbarcazioni che trasportavano migranti e richiedenti asilo attraverso la Manica è stato il più basso dal 2019, anche grazie agli accordi di cooperazione con il governo francese. Nei mesi estivi, il porto di Dover, principale scalo internazionale per traghetti del Regno Unito, gestisce oltre 10 mila veicoli merci e 15 mila veicoli passeggeri al giorno, movimentando un terzo del commercio di merci tra la Gran Bretagna e l'Ue.
La condanna del governo
Il governo britannico ha condannato il comportamento dei manifestanti che oggi hanno bloccato l'accesso al porto di Dover, provocando disagi alla circolazione. Lo riporta Sky News. Non sono stati segnalati episodi di violenza, ma alcuni testimoni hanno riferito di essersi sentiti intimiditi poiché gran parte dei partecipanti indossava maschere o aveva il volto coperto. "Il diritto alla protesta pacifica è fondamentale per la nostra democrazia, ma condanniamo il comportamento tenuto a Dover e i disagi causati agli spostamenti", ha dichiarato un portavoce del governo. L'accesso al porto è stato ripristinato e il traffico ha ripreso a scorrere. Ai viaggiatori è stato tuttavia consigliato di prevedere tempi più lunghi e di seguire le indicazioni degli operatori. La polizia del Kent non ha ancora comunicato se siano stati effettuati arresti.