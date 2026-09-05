Un aereo militare si schianta durante una manifestazione ad Atene

AGI - Un aereo militare F-4 Phantom si è schiantato nella base militare di Tanagra, nei pressi di Atene, durante una manifestazione aerea, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa greca ANA.
Le due vittime
Sono stati ritrovati anche i corpi dei due piloti rimasti vittima dell'incidente. Lo riportano i media greci. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello che si trovavano alla guida di un Phantom. L'aereo, coinvolto nell'incidente, è rimasto in volo per almeno due minuti, prima di perdere bruscamente quota dopo una virata a destra e schiantarsi in circostanze ancora da chiarire.
La dinamica
L'aereo era appena decollato quando ha improvvisamente perso quota e si è schiantato, ha riferito un giornalista dell'emittente pubblica ERT presente sul posto. Subito dopo l'impatto si è verificata un'esplosione, avvenuta davanti a migliaia di visitatori che assistevano all'annuale 'Settimana del volo di Atene'.
I due piloti avrebbero tentato di riprendere quota mentre l'aereo sorvolava un'area radunata dal pubblico, ma non sarebbero riusciti ad attivare il meccanismo di eiezione dei sedili. L'incidente si è svolto sotto gli occhi di centinaia di spettatori, che hanno assistito attoniti da vicino. Secondo le prime informazioni, l'aereo si è spezzato in due nell'impatto.Un elicottero dei vigili del fuoco è stato inviato sul posto per spegnere l'incendio causato dallo schianto, ha riferito ERT. Il ministro della Difesa Nikos Dendias ha annullato un viaggio alla Fiera Internazionale di Salonicco per visitare il luogo dell'incidente.
Hellenic Air Force F-4E Phantom II crashes at Tanagra Air Base while performing a display at Athens Flying Week 2026.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 5, 2026
Emergency crews were immediately mobilised, with ambulances and fire service vehicles rushing towards the crash site.
The condition of the aircraft’s crew is… pic.twitter.com/b9im7w8sMA