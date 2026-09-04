Gli uccelli pendolari che prendono il treno ogni giorno a Sydney

AGI - A Sydney due uccelli sono diventati pendolari abituali della linea ferroviaria North Shore, in Australia. Da tempo, raccontano media come il Guardian e Abc, i due maina comuni seguono sempre lo stesso percorso: si intrufolano sul treno e si sistemano tranquillamente sui sedili percorrendo lo stesso tratto, apparentemente alla ricerca di cibo. A renderli famosi è stato un video pubblicato sui social, che ha superato i 4,6 milioni di visualizzazioni.
A filmarli è stata la giornalista e produttrice australiana Jackie Dent, che una domenica mattina, dopo essere salita alla stazione di Roseville, nella zona nord di Sydney, ha trovato i due uccelli al piano superiore della carrozza.
I due uccelli pendolari abituali
"Erano molto rilassati, sembravano perfettamente a casa", ha raccontato nella caption del suo post. Dent inizialmente pensava che fossero rimasti intrappolati sul convoglio e una volta arrivata alla fermata di Chatswood ha quindi avvertito una dipendente della ferrovia. La risposta l'ha sorpresa: i due uccelli non erano affatto dispersi, ma frequentatori abituali della linea. "Mi ha detto: 'Non sono intrappolati. Sono clienti abituali. Fanno semplicemente i pendolari'", ha raccontato Dent. Secondo il personale ferroviario, i due maina si spostano regolarmente tra Lindfield e Artarmon, un tragitto che dura tra i sette e i dieci minuti, per poi tornare indietro.
Non è chiaro esattamente come riescano a capire quando scendere. Secondo quanto riferito a Dent, gli uccelli potrebbero aver imparato a riconoscere gli annunci o altri segnali presenti sui treni. Altri utenti, commentando il video sui social, hanno raccontato episodi simili. "Pare che gli uccelli salgano sul treno, mangino il cibo e poi scendano. Quando sentono il segnale acustico sanno che è il momento di andare", ha spiegato Dent.
Il parere degli esperti
La vicenda ha scatenato anche l'ironia online, con utenti che si sono chiesti se i due "pendolari" utilizzassero una tessera dei trasporti per entrare e uscire dalle stazioni. Ma il comportamento, per quanto insolito, non sorprende particolarmente gli esperti contattati dal Guardian. Sean Dooley, di BirdLife Australia, ha spiegato che il maina comune è un uccello molto intelligente e particolarmente capace di adattarsi agli ambienti modellati dall'uomo.
"Bisogna ammirare la loro intelligenza", ha detto Dooley. "È per questo che sono così diffusi: hanno capito come vivere accanto agli esseri umani, sia in Asia sia nelle altre parti del mondo in cui sono stati introdotti". Secondo l'esperto è "molto probabile" che siano sempre gli stessi due esemplari a prendere il treno e che lo facciano per sfruttare le opportunità di trovare cibo lungo la linea. I maina sono infatti fortemente legati agli insediamenti umani e hanno imparato a sfruttare rifiuti, avanzi e altre fonti alimentari prodotte dalle attività delle persone.
Dooley li ha definiti, con una certa ironia, "i ragazzi di strada del mondo degli uccelli". La loro reputazione in Australia non è però delle migliori. Il maina comune è una specie introdotta e può entrare in competizione con gli uccelli autoctoni, occupandone i siti di nidificazione e arrivando anche a ucciderne i piccoli. A rendere ancora più plausibile l'ipotesi dei "pendolari" è il comportamento sociale della specie. I maina sono monogami e territoriali, quindi i due esemplari ripresi insieme potrebbero essere una coppia. Inoltre, secondo gli esperti, comportamenti appresi da alcuni individui possono diffondersi anche tra altri esemplari.
Gli uccelli pendolari in cerca di cibo
Anche Andrea Griffin, docente associata di conservazione della fauna selvatica all'Università di Newcastle, non si è detta sorpresa dalle immagini. I maina, ha spiegato, sono estremamente abituati alla presenza umana, hanno una buona memoria, sono capaci di orientarsi su grandi distanze e, quando vivono a stretto contatto con le persone, possono persino imparare a imitare il linguaggio.
Secondo Griffin è verosimile che siano proprio gli stessi uccelli a salire e scendere dal treno ogni giorno, perché i maina tendono a essere fedeli alle proprie aree di alimentazione. Più che il desiderio di viaggiare, però, dietro le loro escursioni ferroviarie ci sarebbe una motivazione molto più semplice: il cibo. "Non stanno cercando di andare da qualche parte", ha spiegato Griffin "ma semplicemente hanno capito che in questo modo possono trovare del cibo più facilmente".A renderli famosi è bastato invece un video sui social, trasformando un comportamento insolito ma tutt’altro che inspiegabile in un piccolo fenomeno virale.