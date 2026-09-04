Sotto Trump 2,8 milioni di stranieri in meno negli Usa

AGI - Sotto la presidenza di Donald Trump, il numero degli stranieri negli Stati Uniti è calato drasticamente. A rivelarlo è un'analisi del Center for Immigration Studies pubblicata dal Washington Times.
I dati sul calo dell'immigrazione
Secondo lo studio, dopo 18 mesi ci sono 2,3 milioni di immigrati irregolari e 600 mila immigrati regolari in meno. Nella categoria degli "irregolari" sono inclusi coloro che si trovano negli Stati Uniti con un permesso temporaneo di ingresso e soggiorno oppure i richiedenti asilo che non hanno ancora ottenuto protezione.
Nel gennaio 2025 erano 15,8 milioni, mentre ora sono 13,5 milioni. La popolazione nata all'estero è diminuita da 53,3 milioni a 50,5 milioni di persone.
Le spiegazioni degli esperti
Steven Camarota, direttore del settore ricerche del centro, ha spiegato al quotidiano che stanno arrivando negli Usa meno persone rispetto al passato, sia che si tratti di rifugiati sia di studenti stranieri.
Possibili effetti sulla popolazione americana
Secondo l'analisi, sotto la presidenza Trump la popolazione complessiva degli Stati Uniti potrebbe registrare un calo senza precedenti, in conseguenza della riduzione dei flussi migratori e dell'arrivo di un numero inferiore di nuovi residenti provenienti dall'estero.