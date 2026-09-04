Usa, studentessa incinta partorisce sul pavimento della stanza

AGI - Un’improvvisa urgenza di andare in bagno, poi la scoperta choc e il parto improvviso sul pavimento della propria camera da letto, da sola e senza aver mai saputo di essere incinta.
È l’incredibile storia raccontata al Guardian da Aubrie Morris, studentessa americana di 21 anni, protagonista di quello che i medici definiscono un caso da manuale di 'gravidanza criptica'.
Il racconto choc
"Quando avevo 19 anni, sono andata al college in Texas, dove ho conosciuto il mio ragazzo Preston. Era il 2023 e avevo grandi progetti. Dopo aver finito la mia laurea in giurisprudenza, volevo andare a scuola di legge. Non avevo fretta di sposarmi o avere figli. Mia mamma mi aveva instillato la paura di rimanere incinta da giovane e quindi prendevo la pillola, prestando attenzione alla contraccezione". La giovane ha spiegato di non aver avuto alcun sintomo nei nove mesi precedenti come nausea mattutina, stanchezza o voglie.
E ha proseguito: "A maggio 2025, ho fatto un viaggio a Londra, per poi tornare al campus ad agosto dopo le vacanze estive, e ho notato che stavo lentamente prendendo peso. A gennaio di quest'anno avevo preso circa 5 chili, ma l'ho attribuito alle mie merende notturne e alla mancanza di esercizio fisico. Ma poi, il 20 febbraio, tornando nel mio appartamento dopo la lezione del mattino, ho sentito dei crampi nella parte bassa dello stomaco e ho preso un po' di ibuprofene. Nel pomeriggio ho sentito un improvviso bisogno di andare in bagno. Dopo essermi seduta lì per un po' senza far nulla, mi sono alzata, pensando di essere stitica. Poi, ho sentito qualcosa di strano tra le gambe: ho guardato giù e ho visto qualcosa che sporgeva. Sono rimasta paralizzata: ho pensato che fosse un tumore e che stessi per morire".
Morris è riuscita a mantenere il sangue freddo e ha aggiunto: "Poi ho sentito il bisogno di spingere e all'improvviso c'era la testa di un bambino tra le mie gambe. Ero terrorizzata, ma l'istinto primordiale ha preso il sopravvento. Sono arrivata barcollando fino alla mia camera da letto e ho preso un asciugamano pulito. L'ho steso e mi sono messa a quattro zampe. L'adrenalina scorreva così forte che non ricordo di aver sentito dolore. Tre spinte rapide dopo, sono riuscita a prendere il mio bambino. Sdraiandolo sul pavimento davanti a me, gli ho strofinato il petto per aiutarlo a piangere. Ho fatto tutto senza pensarci. Poi ho chiamato il 911".
La ventunenne ha dato alla luce la piccola Navie, chiamando subito dopo i soccorsi: "Ho spiegato all'operatore di aver appena avuto un bambino che non sapevo di aspettare e lui mi ha chiesto se fosse maschio o femmina. Non avevo ancora realizzato di aver avuto una figlia. È rimasto al telefono per i tre minuti che sono serviti ai paramedici per arrivare. In quel tempo, ho scattato una foto del bambino e l'ho inviata a Preston. Gli ho detto che avevo appena partorito e che doveva arrivare in ospedale. Quando è arrivata l'ambulanza, tutto ciò a cui riuscivo a pensare era: come faccio a dirlo a mia mamma?".
Una gravidanza criptica
In ospedale, i medici le hanno spiegato la dinamica medica dell’accaduto: la placenta era posizionata sulla parete anteriore dell’utero, ammortizzando i movimenti del feto ed evitando che la donna avvertisse i calci della bambina. "Mi sono resa conto che doveva essere stata concepita poco prima che io partissi per Londra. Ma a parte l’aumento di peso, non c’erano stati altri segnali. Continuavo a prendere la pillola e avevo il ciclo regolare ogni mese; non c’erano stati nausea mattutina, voglie, gonfiore o stanchezza" ha raccontato Aubrie. La gravidanza criptica (o 'criptica e inconsapevole') è un fenomeno medico raro ma documentato, in cui la gestante non si rende conto del proprio stato fino a travaglio avanzato o al momento stesso della nascita, spesso a causa della mancanza di sintomi classici o dell’assenza di cambiamenti fisici evidenti.
Le paure iniziali e la scelta
Dopo un iniziale momento di disorientamento e choc - e il timore di non farcela dal punto di vista economico ed emotivo - la coppia ha scelto di tenere la bambina: "Considerando le età e le finanze mie e di Preston, pensavamo che l’adozione sarebbe stata la scelta migliore. Ma il giorno dopo, è entrato nella mia stanza con un peluche, e si vedeva chiaramente che aveva pianto. Voleva tenerla. Sono stata sollevata perché provavo lo stesso".
Nemmeno la madre della neo-mamma voleva credere all’accaduto, nemmeno quando ha visto la nipotina in una videochiamata su FaceTime, ed è stato necessario mostrarle il braccialetto dell’ospedale per convincerla: "Ha pianto di felicità" ha detto la ventunenne.
La depressione post-partum e la pausa dagli studi
La studentessa americana ha poi aggiunto: "Due settimane dopo aver partorito, la depressione post-partum mi ha colpito duramente, e io e Navie ci siamo trasferite per qualche settimana a casa di mia madre. Dopo, il mio legame con Navie è cresciuto. Adoravo prendermi cura di lei, anche se è stato un percorso di apprendimento molto ripido. Ho dovuto mettere in pausa gli studi, ma tornerò al college quest’autunno per laurearmi a dicembre. Adesso, guardo mia figlia e penso: 'Non posso credere di averti portata in grembo per nove mesi e non avevo idea di nulla'. La maternità a 21 anni non era nei miei piani, ma lei mi ha mostrato che le sorprese più grandi possono rivelarsi le benedizioni più grandi".