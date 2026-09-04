Corte Conti Ue: 'Difficile sistema difesa comune entro il 2030'

AGI - Rimangono dubbi sulla capacità dell' Unione europea di costruire un sistema di difesa comune capace di difendersi da un attacco straniero entro il 2030. Secondo la Corte dei Conti europea tra le principali cause vi sono la dipendenza dagli Stati Uniti e della frammentazione dei sistemi di difesa nazionali. I giudici contabili hanno affermato che l'Ue è molto meglio preparata rispetto a prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022, ma raggiungere l'obiettivo della prontezza di difesa entro la fine del decennio sarà difficile.
I dubbi dei giudici contabili Ue
"Raggiungere la prontezza di difesa nell'Ue entro il 2030 rimane una sfida", ha dichiarato Marek Opioa, membro della Corte dei Conti che ha guidato la revisione della politica di difesa dell'Ue pubblicata ieri. "Esistono ancora difficoltà importanti, come la frammentazione dei sistemi nazionali o le strozzature industriali. Inoltre, dipendiamo ancora dagli Stati Uniti".
Parlando al Guardian, ha sottolineato che l'Ue potrebbe "ancora fare grandi progressi" se aumentasse drasticamente la spesa per la difesa ed espandesse rapidamente la produzione di munizioni. Tra il 2020 e il 2025, gli Stati membri dell'UE hanno aumentato la spesa per la difesa del 79%, in risposta alla minaccia russa e nel tentativo, seppur tardivo, di raggiungere gli obiettivi di spesa della NATO. Nel novembre 2024, l'Ue ha rispettato l'impegno di fornire un milione di munizioni all'Ucraina, con otto mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista. L'organo di controllo finanziario del blocco ha affermato che per raggiungere tale obiettivo, definito da un revisore dei conti senior come "autonomia strategica" e "capacità di sostenere autonomamente una guerra ad alta intensità", occorre superare notevoli difficoltà.
Il revisore ha dichiarato che l'Ue è meglio preparata rispetto al 2019, quando è stata condotta una revisione simile, ma ha avvertito che la frammentazione delle industrie della difesa nazionali e l'"insufficiente cooperazione" tra i governi dell'Ue contribuiscono al rischio di duplicazione della spesa o di persistenti lacune nelle capacità militari.
Scarsa cooperazione tra i Paesi, un esempio
Emblematico della disfunzione - sebbene non menzionato nel rapporto - è la decisione di Francia e Germania di abbandonare un progetto da 100 miliardi di euro per la costruzione di un aereo da combattimento congiunto, a causa dell'incapacità delle aziende capofila di risolvere le controversie sulla leadership e sul controllo.Il rapporto ha evidenziato una possibile tensione tra le esigenze a breve termine sul campo di battaglia e la politica "Buy European" (Acquista europeo), che mira a ridurre la dipendenza dai fornitori esteri. Tra febbraio 2022 e giugno 2023, il 78% degli acquisti di armamenti dei governi dell'Ue proveniva da fornitori esterni al blocco, con gli Stati Uniti da soli che rappresentavano il 63%, secondo uno studio citato dalla Corte dei conti europea (ECA).
L'Ue ha stabilito che la spesa comune per la difesa debba avvantaggiare le industrie della difesa nazionali o quelle di Paesi strettamente associati, come l'Ucraina e la Norvegia. Tuttavia, sono state concesse alcune deroghe laddove l'Europa non sia in grado di produrre in tempo forniture critiche. Dopo una brutale estate di micidiali attacchi missilistici e con droni russi, questa settimana l'Ucraina ha chiesto una deroga alle norme sugli appalti europei ("Buy European") per acquisire intercettori Patriot di fabbricazione statunitense utilizzando il prestito di sostegno dell'Ue di 90 miliardi di euro, a dimostrazione che l'industria europea della difesa ancora non è pronta a produrre le componenti necessarie per affrontare un conflitto.