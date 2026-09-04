Altri tre morti per attacchi russi. Raid su Kiev, 14 feriti

AGI - E' stata un'altra notte di attacchi russi su tutta l'Ucraina. A quanto riferiscono i media ucraini, due poliziotti hanno perso la vita e uno è rimasto ferito nella regione di Dnipro. Almeno una vittima anche a Odessa, dove sono stati colpiti edifici residenziali. Senza sosta i raid su Kiev, con almeno 14 feriti.
Attacchi ucraini
Le forze ucraine, invece, hanno preso di mira nella notte diversi obiettivi vicino a Sochi, località sul Mar Nero molto amata dai russi e dove il presidente Vladimir Putin ha una delle sue residenze.
A quanto riporta Ukrinform, è stata attaccata una base della contraerea di Mosca a Sirius, vicino al fiume Psou, al confine con l'Abkhazia. Secondo gli analisti, è lì che si trova il sistema missilistico antiaereo russo S-300 o S-400. Dopo il raid è scoppiato un incendio. In fiamme, sempre secondo i media ucraini, anche un deposito di carburante, con colonne di fumo visibili a chilometri di distanza.