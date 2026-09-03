Dall'Egitto Xi lancia la sfida all'egemonia statunitense

AGI - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani arriva oggi al Cairo all'indomani della storica e significativa visita di Xi Jinping.
Storica perché da dieci anni un presidente cinese mancava dall'Egitto e significativa perché il Cairo è il partner privilegiato degli Stati Uniti in tema di sicurezza e l'arrivo del leader della nazione che più di ogni altra si presenta al mondo come alternativa al sistema di influenza occidentale non può non far drizzare le orecchie a chi, in quella regione del mondo, soffre di una certa crisi di credibilità, come sottolinea in una lunga analisi il New York Times.
L'Egitto, la Cina e l'egemonia statunitense
Il presidente egiziano in persona è andato in aeroporto per ricevere l'omologo cinese e Xi ha salutato il rapporto tra Cina ed Egitto come quello di "fratelli uniti" da una storia condivisa di lotta all'imperialismo, cercando al contempo di presentare Pechino come una potenza globale diversa da quella occidentale.
L'Egitto riceve oltre 1,3 miliardi di dollari in aiuti militari dagli Stati Uniti ogni anno, ma si sta anche avvicinando alla Cina, ampliando le relazioni oltre il commercio, includendo la cooperazione tecnologica e militare.
Gli accordi di cooperazione
Secondo un resoconto pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, la visita di tre giorni è servita a firmare accordi di cooperazione in materia di intelligenza artificiale, commercio e catene di approvvigionamento. La Cina ha detto di essere disposta a collaborare con "tutti i Paesi" per salvaguardare le rotte marittime internazionali ed "eliminare i focolai di conflitto" e con un velato riferimento agli Stati Uniti, Xi ha esortato le "grandi potenze al di fuori della regione" ad "abbandonare i doppi standard" e a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dei Paesi.
L'Egitto ha replicato assicurando che tanto Pechino quanto Il Cairo "respingono fermamente i doppi standard nella lotta al terrorismo e si oppongono a qualsiasi collegamento tra terrorismo, religione, etnia o nazionalità".
Una diversificazione necessaria
Quando gli alleati degli Stati Uniti mettono in dubbio l'affidabilità di Washington come partner, è logico che Paesi come l'Egitto vogliano rafforzare i legami con la Cina, ha detto al NYT Ding Long, professore presso l'Istituto di Studi sul Medio Oriente dell'Università di Studi Internazionali di Shanghai: "Non si possono mettere tutte le uova nello stesso paniere e fare affidamento esclusivamente sugli Stati Uniti. È necessario diversificare. In questo contesto di diversificazione, la Cina è un partner molto importante".
Le case automobilistiche cinesi hanno firmato accordi per assemblare auto localmente e le aziende cinesi hanno contribuito alla costruzione di alcune infrastrutture chiave del Cairo, come la nuova capitale amministrativa e una linea di metropolitana leggera.
Gli scambi commerciali tra i due Paesi sono cresciuti del 60% nell'ultimo decennio, superando i 20 miliardi di dollari lo scorso anno, rispetto ai circa 13 miliardi di dollari del 2015. Questa cooperazione si è estesa a settori più sensibili e il mese scorso, i due Paesi hanno condotto esercitazioni militari congiunte in cui la Cina ha schierato i suoi caccia J-16 per un'esercitazione di combattimento contro i Rafale di fabbricazione francese dell'Egitto, offrendo a Pechino l'opportunità di esaminare più da vicino le attrezzature occidentali. Tuttavia, sottolinea il NYT, è ancora presto per dire che Pechino si avvia ad avere un ruolo più che complementare nell'assetto militare egiziano. Per Xi, la visita nella nazione araba più popolosa rappresenta anche un modo per cercare di influenzare l'opinione pubblica sulla Cina nel mondo arabo.