Usa, Tesla lancia il Cybercab ad Austin, senza volante né pedali

AGI - Tesla si prepara a lanciare nel tardo pomeriggio ad Austin, in Texas, il Cybercab, veicolo elettrico senza volante né pedali progettato appositamente per i servizi di taxi a guida autonoma.
Il gruppo di Elon Musk non ha fornito dettagli sul programma, limitandosi a pubblicare il 22 agosto su X un'animazione digitale con la dicitura "accesso esclusivo" per annunciare l'appuntamento del 3 settembre. "Celebriamo il lancio del nostro robotaxi Cybercab con un evento esclusivo ad Austin, e potreste esserci", recitava l'annuncio, che invitava i clienti del servizio di robotaxi di Tesla a effettuare più corse per avere la possibilità di essere sorteggiati e partecipare. Da allora, gli account del gruppo e dei suoi dirigenti hanno moltiplicato le allusioni al lancio attraverso emoji di robot e taxi e animazioni dedicate. "Uno sciame di Cybercab", ha scritto questa mattina Musk, pubblicando una foto con una decina di veicoli.
L'evento di presentazione ad Austin
Il responsabile dell'intelligenza artificiale di Tesla, Ashok Elluswamy, ha definito quella di oggi una "giornata importante per il futuro dei trasporti". Ha indicato un orario ufficiale, ma alcuni appassionati del marchio invitati all'evento hanno riferito sui social che la presentazione dovrebbe iniziare alle 16.45 locali, le 23.45 in Italia. Non è stata annunciata nemmeno un'eventuale diretta online, modalità abitualmente utilizzata da Tesla.
Gli 'esordi' del nuovo robotaxi Tesla
Nelle ultime settimane sono aumentate sui social le segnalazioni di Cybercab avvistati nelle strade di diverse città texane, tra cui Dallas, o parcheggiati in aree di sosta, alimentando le attese per un lancio su scala più ampia. Presentato nell'ottobre 2024 in uno studio cinematografico di Hollywood, il Cybercab è un veicolo elettrico dalla carrozzeria dorata, privo di volante, pedali e specchietti retrovisori. È stato concepito principalmente per i servizi di robotaxi e può trasportare soltanto due persone. Al momento della presentazione, Musk aveva previsto l'avvio della produzione entro il 2027.
Tesla ha inaugurato il proprio servizio di robotaxi ad Austin nel giugno 2025, utilizzando i Suv Model Y dotati del software di guida autonoma, perché il Cybercab non era ancora pronto. Il servizio era partito con un numero limitato di veicoli, in una zona molto ristretta della città e con utenti selezionati. L'area operativa è stata poi gradualmente ampliata e il servizio aperto al pubblico. I robotaxi di Tesla operano ora anche a Orlando, Tampa, Miami, Dallas, Houston e San Francisco.
Un lancio limitato
Itay Michaeli, analista di TD Securities, prevede che il Cybercab sarà introdotto con una modalità simile, procedendo per fasi. "Sarà un lancio limitato", ha spiegato all'Afp, sottolineando che Tesla terrà conto delle valutazioni dei primi passi prima di estendere il servizio. Secondo FSD Database, che raccoglie i dati dell'autorità automobilistica del Texas, questa mattina Tesla aveva registrato 314 robotaxi, tra cui 45 Cybercab.
La regolamentazione dei veicoli autonomi in Texas
Il Texas dispone di una normativa favorevole ai veicoli autonomi ed è diventato uno dei principali terreni di sperimentazione per servizi già operativi, come Waymo di Google e Zoox di Amazon, o ancora in fase di test, come Motional di Hyundai. Resta tuttavia il nodo delle regole federali, che impongono la presenza di volante e pedali per l'utilizzo commerciale dei veicoli, salvo specifiche esenzioni come quella ottenuta da Zoox alla fine di luglio. Secondo le informazioni raccolte dall'Afp, fino a mercoledì 2 settembre Tesla non aveva presentato alcuna richiesta di esenzione all'autorità federale per la sicurezza stradale, la Nhtsa. Una fonte vicina al dossier ha riferito che l'agenzia è in contatto con il gruppo e sta monitorando la situazione.