Usa: 3 morti nella sparatoria a Minneapolis
Sparatoria a Minneapolis, tre morti e diversi feriti
Home>Estero

Sparatoria a Minneapolis, tre morti e diversi feriti

Subito dopo aver aperto il fuoco, l'uomo era riuscito a fuggire a bordo di un veicolo, facendo scattare una vasta caccia all'uomo.
Polizia americana
Kyle Mazza / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Polizia americana
usa sparatoria minneapolis
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Un violento spargimento di sangue, di cui non sono ancora chiare le motivazioni.

ADV

A Minneapolis, nello stato americano del Minnesota, un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone che si trovavano su un marciapiede.

ADV

Le vittime della sparatoria a Minneapolis

Il bilancio della sparatoria è di due morti e diversi feriti, tra cui tre agenti di polizia.

Anche il presunto aggressore è deceduto, come confermato ai media dal sergente di polizia Garrett Parten.

La fuga e l'appello

Subito dopo aver sparato, l'uomo era riuscito a fuggire a bordo di un veicolo, facendo scattare una vasta caccia all'uomo.

Nelle prime fasi delle indagini, riferite da Abc News, il capo della polizia di Minneapolis, Brian O'Hara, aveva lanciato un appello ai cittadini per raccogliere informazioni utili a identificare il responsabile: "Stiamo facendo tutto il possibile per individuare gli autori di questa violenza", aveva dichiarato.

Le ricerche si sono poi concluse con il decesso del sospettato.

ADV