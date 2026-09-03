Usa: 3 morti nella sparatoria a Minneapolis

AGI - Un violento spargimento di sangue, di cui non sono ancora chiare le motivazioni.
A Minneapolis, nello stato americano del Minnesota, un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone che si trovavano su un marciapiede.
Le vittime della sparatoria a Minneapolis
Il bilancio della sparatoria è di due morti e diversi feriti, tra cui tre agenti di polizia.
Anche il presunto aggressore è deceduto, come confermato ai media dal sergente di polizia Garrett Parten.
La fuga e l'appello
Subito dopo aver sparato, l'uomo era riuscito a fuggire a bordo di un veicolo, facendo scattare una vasta caccia all'uomo.
Nelle prime fasi delle indagini, riferite da Abc News, il capo della polizia di Minneapolis, Brian O'Hara, aveva lanciato un appello ai cittadini per raccogliere informazioni utili a identificare il responsabile: "Stiamo facendo tutto il possibile per individuare gli autori di questa violenza", aveva dichiarato.
Le ricerche si sono poi concluse con il decesso del sospettato.